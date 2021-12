Mindestlohn, Corona-Bonus, Krankmeldung: Das ändert sich 2022 für Arbeitnehmer

Ab dem ersten Januar 2022 treten einige Änderungen in Kraft, die vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen. Dabei ändert sich sowohl für Berufseinsteiger, als auch für länger Erwerbstätige oder Minijobber einiges.

Wir geben euch einen Überblick, was ab nächstem Jahr zu beachten ist.

Mindestlohn wird erhöht: Was sich 2022 für Arbeitnehmer ändert

2022 dürfen sich vor allem Menschen, die nach dem Mindestlohn bezahlt werden, über mehr Geld im Portemonnaie freuen. Der Mindestlohn steigt nämlich von aktuell 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde.

Ab dem ersten Juli ist laut Bundesarbeitsministerium eine weitere Erhöhung auf 10,45 Euro pro Stunde geplant.

Wer bekommt einen Corona-Bonus?

Die Corona-Pandemie hat direkten Einfluss auf das Konto. Denn: Noch bis 31. März 2022 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Corona-Bonus in Höhe von bis zu 1.500 Euro bekommen. Und das Beste: Dieser Bonus ist Steuerfrei.

Die Idee hinter dem Bonus ist, die zusätzliche Arbeitsbelastung mancher Berufsgruppen mit dem Geld aufzufangen. Entschädigt werden unter anderem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Dienst wie Landesbehörden, Unikliniken, Polizei, Feuerwehr, Schulen, Kitas, Straßenmeistereien sowie Forst- oder auch Abfallbetrieben.

Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und studierende Mitarbeitende haben ebenfalls Anspruch auf den Corona-Bonus. Sie erhalten jedoch die Hälfte der Summe, also 650 Euro. Der Corona-Bonus muss zusätzlich zum Gehalt ausbezahlt werden und darf nicht mit diesem verrechnet werden.

Bezahlung der Auszubildenden steigt

Auch Auszubildende sollen künftig mehr Geld verdienen. Jeder Azubi, der im Jahr 2022 seine Ausbildung beginnt, den erwartet mindestens die gesetzlich festgeschriebene Mindestausbildungsvergütung. Die lag bislang bei 550 Euro und steigt im kommenden Jahr auf 585 Euro. Je nach Ausbildungsjahr erhöht sich der Betrag. Im 2. Ausbildungsjahr soll der oder die Auszubildende 18 Prozent mehr Geld verdienen, im 3. Ausbildungsjahr 35 Prozent mehr und im 4. Ausbildungsjahr 40 Prozent mehr.

Minijobber-Pflichten werden eingeführt

Ab dem ersten Januar des neuen Jahres 2022 müssen Minijobber angeben, bei welcher Krankenversicherung der oder die Minijobberin versichert ist. Diese Regelung gilt bereits ab kurzfristigen Beschäftigungen. Potenzielle Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber erhalten außerdem die Information, ob der oder die potenzielle Arbeitnehmerin weitere kurzfristige Beschäftigungen hat, oder im laufenden Jahr bereits hatte.

Auch für den Arbeitgeber gibt es Neuerungen: Dieser muss ab 1. Januar 2022 die Krankenversicherung von kurzfristig Beschäftigten gemeinsam mit der Meldung zur Sozialversicherung angeben. "Dafür genügt etwa eine Bescheinigung der Krankenkasse oder eines privaten Krankenversicherungsunternehmens. Auch eine Kopie der Versicherungskarte ist möglich“, heißt es in einem Blog-Beitrag der Minijob-Zentrale.

Eine organisatorische Neuerung kommt im Jahr 2022 ebenfalls auf Minijobber zu. Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber müssen nämlich ab dem kommenden Jahr nicht nur die Steuernummer, sondern auch die Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) an die Minijob-Zentrale übermitteln. Die Steuer-Identifikationsnummer besteht aus elf Ziffern und wird nur einmal im Leben vergeben. Die Nummer ist unter anderem auf erhaltenen Steuerbescheiden vermerkt.

Krankmeldung digital von Krankenkasse zu Arbeitgeber

Seit dem ersten Oktober 2021 übermitteln Arztpraxen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Krankmeldung) digital an die Krankenkassen. Ab dem neuen Jahr soll die Krankmeldung nicht nur an die Krankenkassen, sondern auch an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin übermittelt werden. Das bedeutet: Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss die Bescheinigung dann nicht mehr selbst zum Arbeitgebenden bringen, sondern die Übermittlung passiert digital.

Die Krankmeldung wandert also spätestens ab dem 1. Juli 2022 automatisch von den Krankenkassen an den Arbeitgeber. Die ausgedruckte Bescheinigung ist dann ausschließlich für die eigene Dokumentation.

Wahl von Betriebsräten ändert sich

Das Wahlalter, ab dem Mitarbeitende einer Firma einen Betriebsrat wählen dürfen, wird ab Januar 2022 gesenkt. Schon ab 16 Jahren soll man dann seine Stimme abgeben dürfen. Bislang liegt das Wahlalter dafür bei 18 Jahren. Möchte man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer selbst Teil des Betriebsrates werden, so gilt noch immer das Mindestalter von 18 Jahren.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Die Ampel-Koalition hat eine Impfpflicht für Menschen angekündigt, die mit besonders vulnerablen Menschen arbeiten. Dazu zählt etwa das Personal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten. Das Infektionsschutzgesetz soll dementsprechend noch geändert werden. Einen festen Termin für die Impfpflicht gibt es bislang noch nicht, sie soll aber bis spätestens Mitte März 2022 umgesetzt werden.