Milch-Verpackung: Karton oder Flasche? Das ist die umweltfreundlichere Variante

Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte Zahlen, wonach in Deutschland zwei Millionen Plastik-Einwegflaschen Müll anfallen - in der Stunde. Auf ein Jahr hochgerechnet, sammelt sich eine Menge von 16 Milliarden Einweg-Plastikflaschen an. Auf jeden Bundesbürger entfallen damit 200 Flaschen. Ökotest hat hierzu untersucht, ob Mehrweg- oder Einweg-Flaschen umweltfreundlicher sind. Das Testportal kommt dabei zu einem klaren Ergebnis. "Mehrweg ist besser als Einweg". Ob die Verpackung aus Glas oder Plastik ist, sei dabei auf dem ersten Blick unwesentlich.

Hinzu kommt, dass Mehrweg-Flaschen umso umweltfreundlicher sind, desto regionaler sie abgefüllt werden. Ein geringer Transportweg stärkt den ökologischen Fußabdruck. Der Naturschutz Deutschland hat dazu Angaben veröffentlicht: "Die kritische Grenze schwankt hier zwischen 750 und 1.500 Kilometern, je nach Flaschenpool und Logistik."

Schlechter als Rindfleisch? Deshalb sollten Sie auf Butter verzichten