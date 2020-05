Michael Stoschek fordert in Brief an Markus Söder Kaufprämie für Autos

Der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung der Brose Unternehmensgruppe spricht im Brief auch die Nachteile von Elektroautos an. Denn die EU stuft die Elektroautos praktisch als CO2-frei an. Das sei so aber nicht richtig. Denn sowohl die Herstellung und Entsorgung der Batterien, als auch die Aufladung aus mehrheitlich fossiler Stromerzeugung führe zu einer höheren CO2-Belastung in Deutschland.

"Sorgen Sie für eine schnelle Schadstoffreduzierung und Klimaverbesserung durch eine Kaufprämie, die für den Erwerb von Fahrzeugen mit der modernsten Verbrennertechnologie gilt, und sich auf den Ersatz der ältesten Fahrzeuge auf unseren Straßen konzentriert", formuliert Stoschek klar seinen Appell.