Düsseldorf vor 1 Stunde

Metro steigert im Weihnachtsquartal den Umsatz

Das Russlandgeschäft schwächelt weiter. Doch im restlichen Osteuropa und in Asien laufen die Geschäfte des Handelsriesen gut. Auch die Streiks in Frankreich und die Demonstrationen in Hongkong änderten daran nichts.