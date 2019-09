Medikamenten-Rückruf: Krebsgefahr durch Tabletten - Experten warnen

Rückruf: Gefährliche Medikamente im Umlauf

Experten warnen vor Krebsgefahr

Alle Informationen zur Produktwarnung im Überblick:

Medikamente zurückgerufen - Experten mit Warnung:

Rückruf: Bundesinstitut warnt vor Medikamenten

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) warnt aktuell vor Medikamenten. Innerhalb der Europäischen Union (EU) werden Arzneimittel zurückgerufen, die den Wirkstoff "Ranitidin" enthalten.

"Ranitidin" wurde durch den Wirkstoffhersteller "Saraca Laboratories Limited" auf den Markt gebracht. Informationen des BfArM zufolge, liegen Indizien vor, die für eine Verunreinigung des Wirkstoffes sprechen. Arzneimittel, die diesen Wirkstoff beinhalten, werden zur Kontrolle der Magensäureproduktion verwendet. Dies wird bei Sodbrennen, Magengeschwüren oder Refluxerkrankungen eingesetzt.

Die Verunreinigungen in "Ranitidin" betreffen sogenannten "Nitrosamine": Insbesondere Spuren des Nitrosamins "N-Nitrosodimenthylamin" - kurz: "NDMA" - rücken dabei in den Fokus. Die internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation WHO als auch der EU stufen diesen Stoff als "wahrscheinlich krebserregend" ein.

Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, mit welcher Menge die Arzneimittel verunreinigt wurden. Auf europäischer Ebene findet aktuell eine wissenschaftliche Untersuchung dessen statt. Mehrere Chargen sind vom Rückruf betroffen: Folgende Medikamente werden zurückgerufen.

Medikamenten-Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Produkt:"Ranitidin-ratiopharm"

Format: 150 mg und 300 mg

Form: 20, 50 und 100 Filmtabletten

Chargen: Verfallsdatum bis 06/2021

Produkt:"Ranitidin-ratiopharm"

Format: 50 mg/5 ml

Form: Injektionslösung 5x5 ml

Chargen: Verfallsdatum bis 06/2021

Produkt:"Ranitidin ABZ"

Format: 150 mg und 300 mg

Form: 50 und 100 Filmtabletten

Chargen: Verfallsdatum bis 06/2021

Produkt:"Ranitidin 75-1A Pharma"

Form: 10 und 14 Filmtabletten

Chargen: Alle

Produkt:"Ranitidin 150 und 300 - 1A Pharma"

Form: 20, 50 und 100 Filmtabletten

Chargen: Alle

Produkt:"Ranitic 75mg bei Sodbrennen"

Form: 14 Filmtabletten

Chargen: Alle

Produkt:"Ranitic 150 mg und 300 mg"

Form: 20, 50 und 100 Filmtabletten

Chargen: Alle

Produkt:"Ranibeta 300"

Form: 50 und 100 Filmtabletten

Chargen: "C700074", "C700076", "C700078"

Das Bundesinstitut rät betroffenen Menschen: "Patientinnen und Patienten, die Fragen zu ihrer aktuellen Behandlung haben, können sich an ihre Ärztin bzw. ihren Arzt oder ihre Apothekerin bzw. ihren Apotheker wenden."

Immer wieder werden in Deutschland Produkte zurückgerufen, weil sie Verunreinigungen, Mängel oder gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten: Alle Rückrufe finden Sie im Rückruf-Ticker von inFranken.de.