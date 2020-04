Viele Verbraucher in Deutschland haben sich aus Sorge um das Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an und bescherte Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur. Das berichteten mehrere Arzneihersteller auf dpa-Anfrage. Der Ansturm in Apotheken bringt die Logistik in der Branche teils an ihre Grenzen und befeuert die Debatte um Lieferengpässe von Arzneien.



"In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen", erklärte etwa die Ratiopharm-Konzernmutter "Teva" am Dienstag (7. April 2020) in Ulm. Die Nachfrage bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei "Paracetamol"-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten viel höher gewesen als sonst. In Einzelfällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. "Teva" habe nicht nur in der Produktion die Kapazität erhöht, auch die Logistik arbeite in drei statt zwei Schichten.

Arznei-Hamsterkäufe: Verbraucher greifen zu Medikamenten in Corona-Krise

Bayer verzeichnet nach Konzernangaben ebenfalls eine höhere Nachfrage nach Medikamenten – vor allem nach Nahrungsergänzungsmitteln sowie Präparaten gegen Erkältungen und Allergien. Man sei "sehr gut in der Lage", den Andrang zu bedienen, bitte aber Verbraucher, sich beim Kauf auf übliche Mengen zu beschränken, so das Dax-Unternehmen.

Auch wenn Selbsttherapien mit Schmerzmitteln gegen Corona umstritten sind und es widersprüchliche Ratschläge gab: Der Ansturm von Verbrauchern in Apotheken hält seit Wochen an. "Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch", berichtete jüngst der Branchenverband "ABDA". Bei Erkältungs- und Schmerzmitteln gebe es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher im Zweifel eine Alternative. Es gebe keinen Grund, Arzneien zu hamstern.



Auch der hessische Arzneihersteller "Stada" spürt die starke Nachfrage, etwa bei seinem Erkältungsmittel "Grippostad", aber auch bei Immunkapseln. Der Branchenriese "GlaxoSmithKline (GSK)", bekannt für die Schmerzsalbe Voltaren, berichtete in den vergangenen vier Wochen von einem regelrechten Ansturm auf Nasensprays, Mittel gegen Halsschmerzen und Nasentropfen. Beim Absatz mancher Mittel gebe es Zuwächse zwischen 30 und 40 Prozent, so der britische Anbieter. Und der französische Hersteller "Sanofi" erklärte, Verbraucher in Deutschland hätten sich gerade vor den Ausgangsbeschränkungen verstärkt mit rezeptfreien Arzneien eingedeckt.