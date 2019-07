35.000 Standorte, 97,72 Milliarden Euro Umsatz: McDonald's ist eines der größten Unternehmen der Welt. Im Bereich der Schnellrestaurants ist die Fast-Food-Kette schon lange die unumstrittene Nummer Eins. Sowohl umsatztechnisch als auch bei Betrachtung der Unternehmensgröße ist McDonald's der Konkurrenz weit voraus (laut Handelsblatt, Stand 2017). Doch mit einer solchen Position kommt auch große Verantwortung, nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch der Umwelt. Doch McDonald's genießt in der Öffentlichkeit nicht den besten Ruf hinsichtlich seiner Umweltbilanz: Massentierhaltung, Gentechnik und Umweltverschmutzung sind nur ein paar der Vorwürfe, die sich das Unternehmen gefallen lassen muss.

Doch wo Probleme sind, da wird nach Lösungen gesucht: Deshalb versucht McDonald's gerade, seinen Verbrauch an Verpackungsmüll verstärkt einzudämmen. Einige Maßnahmen, die hierfür ergriffen werden sollen, wurden vom 17. bis zum 26. Juni 2019 in einem Einkaufszentrum in Berlin getestet.

McDonald's: Maßnahmen für den Umweltschutz

Die Baustelle ist riesig, denn so gut wie jedes Produkt bei McDonald's ist in irgendeiner Form verpackt. Zu den getestete Alternativlösungen der Fast-Food-Kette gehörten unter anderem:

Mehrwegbecher anstelle von Einwegbechern für Getränke

Trinkhalme aus Papier anstelle von Plastikröhrchen

PE-kaschierte Papier-Schalen anstelle von Plastik-Schalen bei Salaten

Papiertüten anstelle von Boxen bei Chicken McNuggets

Waffelbecher anstelle von Plastiktütchen bei Soßen wie Ketchup und Mayonnaise

Graspapier anstelle von herkömmlichen Verpackungen für Burger

Besteck aus Holz anstelle von Plastikbesteck

Jeder Besucher wurde nach seinem Besuch dazu aufgefordert, sein Menü und die umweltfreundlichen Alternativen zu bewerten.

McDonald's Chef Deutschland: "Es braucht Lösungen, die das Geschäft nicht negativ beeinflussen"

Die Resonanz der zehntägigen Testphase war, laut Deutschlands McDonald's Chef Holger Beeck, "positiv". Dies gab der Unternehmenschef in einem Interview mit der Tageszeitung "Der Tagesspiegel" bekannt. Die umweltfreundlichen Alternativen kamen gut beim Kunden an, bis auf das Holzbesteck. Angeblich würde der Holzlöffel beim McFlurry Einfluss auf den Geschmack des Softeises nehmen.

Laut Beeck sollen schon in diesem Jahr einige der verpackungssparenden Änderungen großflächig übernommen werden. Der Großteil der Maßnahmen wird allerdings erst im kommenden Jahr eingeführt. Doch nicht nur beim Kunden entsteht Müll, sondern auch hinter dem Tresen. Laut Beeck wird rund ein Drittel des Verpackungsabfalls von den McDonald's Filialen selbst produziert. Auch hierauf hat McDonald's bereits eine Lösung. Beeck erklärt: "Unsere Buns und der Salat werden schon seit vielen Jahren in Mehrwegkörben ins Restaurant geliefert, das funktioniert sehr gut. Und wir prüfen fortwährend, wo in der Küche Verpackungen eingespart werden können".

Durch die geplanten Verbesserungen soll also die gesamte Müllproduktion gesenkt werden: "Wir erwarten, dass wir durch die Schritte in diesem und nächsten Jahr insgesamt circa 1000 Tonnen pro Jahr weniger Plastik verbrauchen", so Beeck.

Der McDonald's Chef legt offen dar, dass die geplanten Veränderungen natürlich eine Reaktion auf das Plastikverbot der EU sind, welches ab 2021 in Kraft treten wird. Somit sei man bereit Änderungen einzuführen, allerdings braucht es "Lösungen, die das Geschäft nicht negativ beeinflussen", erklärte Beeck. Auf die Frage, ob es sich bei den Änderungen denn nur um Image-Pflege handle, antwortete der McDonald's Chef, dass man natürlich nicht vorgebe, die Welt zu retten. Man könne aber selbst ein Stücken besser werden. "Ich bin fest davon überzeugt, dass insbesondere unsere jungen Mitarbeiter uns da in die richtige Richtung bringen."

Wie weit der Fast-Food-Großkonzern bereit ist zu gehen, um der Umwelt einen Gefallen zu tun und eventuell den eigenen Gewinn einzuschränken, ist fraglich. Jedoch sind die bereits ergriffenen Maßnahmen ein guter und wichtiger Schritt - ein Schritt in einen plastikfreie Zukunft.

