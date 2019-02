Nach Shitstorm für sexistische Werbung: Lidl löscht "Loch ist Loch"-Post - Werberat erwartet Stellungnahme

Mit dem Werbeslogan "Loch ist Loch" zog der Discounter Lidl jede Menge Hass im Netz auf sich. Mit der sexistischen Aussage bewirbt Lidl auf seiner Facebookseite Donuts und Bagels. Also zweierlei Hefegebäck mit jeweils einem Loch in der Mitte. "Donuts & Bagel schmecken beide. Ob süß oder herzhaft" schreibt das Social Media Team des Discounters zu dem Bild.

Die eher ein- als zweideutige Aussage "Loch ist Loch" sorgte für eine Vielzahl von Hasskommentaren unter dem Post. Denn eigentlich wird die Formulierung "Loch ist Loch" abwertend und verachtend Frauen gegenüber benutzt. Schließlich bedeutet die Aussage ungefähr so viel wie: "Egal mit welcher Frau man(n) geschlafen hat, Hauptsache man(n) hatte Sex".

Lidl-Werbung: Frauen auf Geschlechtsorgan reduziert

Damit werden Frauen lediglich auf ihr Geschlechtsorgan reduziert. Alles andere scheint egal zu sein. Viele Facebook-Nutzer haben das erkannt und so ist innerhalb eines Tages ein wahrer Shitstorm unter besagtem Post über Lidl hereingebrochen.

"Abstoßend", "billig", "respektlos", "sexistisch": Viele Nutzer lassen ihrem Ärger über den Werbeslogan freien Lauf. Und nicht nur die Aussage "Loch ist Loch" gerät in die Kritik. Die Nutzer haben vielmehr das Social Media Team von Lidl im Visier ihrer Missbilligung.

Mitarbeiter in der Kritik

"Das Sahnehäubchen Widerlichkeit ist tatsächlich die Reaktion des Social Media Teams auf Kritik", kommentiert eine Nutzerin den Post. Sie spielt damit auf die Kommentare von Lidl selbst an. Die Mitarbeiter des Discounters lassen sich für ihren geschmacklosen Post offensichtlich feiern - posten immer wieder GIF's, mit denen sie die Kritik ins Lächerliche ziehen. Von Einsicht, dass sie mit dem frauenfeindlichen Spruch zu weit gegangen sein könnten, keine Spur.

Lidl löscht umstrittenen Post - und entschuldigt sich

Am Sonntagabend zog der Discounter dann die Konsequenzen aus dem Shitstorm und löschte den umstrittenen Facebook-Post. "Wir haben soeben unseren Bagel vs. Donut Post gelöscht, da es zu sehr kontroversen Diskussionen gekommen ist, die wir so nicht führen möchten", schreibt das Social-Media-Team von Lidl um 21.18 Uhr. Zudem entschuldigt sich das Team bei denjenigen, die sich durch die Werbung verletzt gefühlt haben. Man habe unterhalten wollen. "Unterhaltung hört aber da auf, wo sich Menschen verletzt fühlen, und das ist leider auch passiert", hieß es weiter. "Wir möchten uns also bei all denen entschuldigen, die sich durch den Post verletzt fühlen, und werden zukünftig versuchen, den Ton besser zu treffen." Man nehme das Feedback sehr ernst, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Beschwerden beim Deutschen Werberat gingen ein

Beim Deutschen Werberat gingen einer Sprecherin zufolge mehrere Beschwerden ein. Der Werberat habe deshalb ein Beschwerdeverfahren eröffnet und werde Lidl zur Stellungnahme auffordern, sagte eine Sprecherin. Zu dem Verfahren wollte sich das Unternehmen nicht äußern, kündigte aber an: "Wir werden zukünftig alle Posts noch genauer inhaltlich prüfen." mit dpa

