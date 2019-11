Lidl verkauft Kinder-Obst - und erntet vor allem Kritik

Wer Kinder hat, wird das Problem kennen: Oft ist es schwer, die Kleinen von einer ausgewogenen und vitaminreichen Ernährung zu überzeugen. Damit sich Kinder auch von selbst für den Verzehr von Obst und Gemüse entscheiden, hat der Discounter Lidl Ende Oktober 2019 eine neue Produktlinie eingeführt. Eine Kids-Range in der Obst- und Gemüseabteilung soll bei den Kindern für mehr Appetit auf gesunde Produkte sorgen.

Kreative Namen für kindgerechtes Obst und Gemüse

Die Produkte sind durch ein kindgerechtes Design, kleine Portionen und lustige Namen gekennzeichnet. Mit Bezeichnungen wie "Affenstarke Äpfel", "Gurken-Schurken" oder "Tomaten-Piraten" sollen Kinder spielerisch an eine bewusste Ernährung herangeführt werden.