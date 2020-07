Lidl verbannt Tönnies-Fleisch aus Discountern

"Lidl" zieht erste Konsequenzen aus dem Corona-Ausbruch bei "Tönnies" in Nordrhein-Westfalen (NRW). Die Discounterkette wird in Zukunft kein Fleisch mehr des größten deutschen Erzeugers beziehen. "Um die Warenverfügbarkeit weiterhin zu sichern, bezieht Lidl vorsorglich sein Frischfleisch seit Montag temporär ausschließlich über andere Fleischlieferanten in seinem Lieferantennetzwerk", sagte eine Unternehmenssprecherin dem Handelsblatt.

Insbesondere die "Lidl"-Eigenmarke "Landjunker" ist davon betroffen, da "Tönnies"-Fleisch enthalten ist. Hier sehen Sie in welchen Produkten das Fleisch ebenfalls enthalten ist.

"Lidl" kündigte zudem an, künftig in eigenen Werken sowie bei Frischfleisch-Lieferanten allgemein auf Werkverträge zu verzichten. Davon betroffen sind vor allem die Bereiche Verpackung, Schlachtung und Zerlegung. "Kaufland" hatte diesen Schritt im Vorfeld ebenfalls angekündigt.

tu