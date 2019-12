Mit Darmbakterien verunreinigt: Lidl ruft Käse zurück - außerdem Salmonellen-Gefahr bei Edeka

In Deutschland werden täglich verschiedenste Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Zweiter Rückrüf vom 28.12.2019: Weichkäse mit Darmbakterien verunreinigt

Am Samstag (28. Dezember 2019) hat der Discounter Lidl einen Rückruf veröffentlicht. Der Lieferant Jermi Käsewerk GmbH ruft demnach aktuell das Produkt "Meine Käserei Brie Nangis, französischer Weichkäse mit Rohmilch hergestellt" zurück. Betroffen ist die rund 100 Gramm schwere Verpackung mit den Kennzeichen DE BW 331 EG und folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern: 19.01.2020, Losnummer L29513 und 20.01.2020, Losnummern L29513 und L29514.

Wie Lidl mitteilt, hat der Hersteller in einer Eigenuntersuchung des Produkts Vero Toxin bildende E.coli Bakterien nachgewiesen. Diese können Auslöser von Durchfallerkrankungen sein. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Säuglingen, Kleinkindern und Senioren können durch den Verzehr schwere Krankheitsverläufe auftreten.

Deshalb sollten Sie den Käse keinesfalls verzehren. Das Produkt wurde bei Lidl Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft.

Der Discounter hat den Weichkäse bereits aus dem Verkauf genommen. Sollten Sie den Käse bereits erworben haben, können Sie diesen in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Rückruf vom 28.12.2019: Salmonellen-Gefahr durch Edeka-Produkt

Aktuell werden Produkte zurückgerufen, das unter anderem in Filialen der Supermarktkette "Edeka" verkauft wurden. Dabei handelt es sich verschiedene Sprossen, wie das Unternehmen "Sprossenparadies GmbH" mitteilt. In einer Charge wurden Salmonellen nachgewiesen. Folgende Produkte sind betroffen:

"Bio Asia-Mix-Sprossen", 180-Grammschale, Verbrauchsdatum 31. Dezember 2019

"Bio Asia-Mix-Sprossen", 80-Grammschale, Verbrauchsdatum 31.Dezember 2019

"Bio Glücksmischung", 145-Grammschale, Verbrauchsdatum 31.Dezember 2019

"Bio Gourmet-Linsen-Sprossen", 180-Grammschale, Verbrauchsdatum 31.Dezember 2019

"Bio Asia-Mix-Sprossen", 500-Grammbeutel, Verbrauchsdatum 29.Dezember 2019

"Bio Baby-Mungo-Sprossen", 500-Grammbeutel, Verbrauchsdatum 29. Dezember 2019

Rückruf bei Edeka Aktuell werden mehrere Produkte wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen. Screenshot: produktwarnung.eu

Die Produkte können in den entsprechenden Supermärkten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird unter Vorzeigen der leeren Verpackung erstattet. Dies geschieht auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Rückruf vom 24.12.2019: REWE-Rückruf: Ja! Mandeln können Fremdkörper enthalten

Die Supermarktkette REWE ruft Mandeln der Eigenmarke "Ja!" zurück. Konkret handelt es sich um die 100-Gramm-Beutel der Ja! Mandeln gehackt (Mindesthaltbarkeitsdatum: MHD 25.06.20 EAN 4388840215447), hieß es in der Mitteilung. Von einem Verzehr der Mandeln wird dringend abgeraten. Die Mandeln wurden in REWE-Märkten in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verkauft.

Grund für den Rückruf ist der Fund von metallischen Fremdkörpern in einigen Produkten der betroffenen Charge. Die betroffenen Produkte seien umgehend aus dem Verkauf genommen worden. Andere Produkte seien nicht betroffen, teilte das Unternehmen mit. Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Verbraucheranfragen beantwortet das Unternehmen unter der Telefonnummer 0731/4930 sowie per Mail an info@maerschimport.de

Rückruf vom 19.12.2019: Diesel-Abgasskandal bei Audi - Rückrufwelle erwartet

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat Audi einen Rückruf verordnet. Der Produktrückruf steht im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal. Dieser wurde bereits am 2. Dezember 2019 in einer internen Datenbank für Rückrufe gemeldet.

Davon betroffen sind folgende Audi-Modelle:

Audi-A6

Audi-A7

Audi-A8

Diese Modelle sind laut Angaben des Bundesamtes mit einem 3-Liter-Motor der Abgasnorm 5 ausgestattet. Dabei soll eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz kommen, die das Emissionskontrollsystem manipuliert. Weltweit sind vom Rückruf 17.886 Audis betroffen - in Deutschland sind es 4918. Die Wagen wurden dem Rückruf zufolge zwischen 2009 und 2014 hergestellt.

Die Kanzlei "Dr. Stoll & Sauer" vertritt gemeinsam mit weiteren Kanzleien insgesamt 450.000 Verbraucher in einer Musterfeststellungsklage gegen VW, dem Mutterkonzern von Audi. Anwalt Ralf Stoll vermutet: "Das könnte der Beginn einer neuen Rückrufwelle werden." Aktueller Audi-Rückruf Bei Audi werden aktuell mehrere Modelle zurückgerufen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Sebastian Gollnow (dpa)