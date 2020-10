Deutschlandweit werden täglich die verschiedensten Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Oftmals geraten während der Produktion Fremdkörper wie, Glas, Holz oder Metall in die Nahrungsmittel und gefährden die Gesundheit der Konsumenten.

Aktuell ist eine Eigenmarke der Discounter-Kette "Lidl" betroffen. Dort wurden in einem Wurstprodukt Listerien nachgewiesen. Da die möglichen Folgeschäden so schwerwiegend sind, weist der Produzent auf den Listerien-Befall hin, obwohl das Produkt bereits abgelaufen ist. Mögliche gesundheitliche Beschwerden sind Durchfall, Übelkeit und Verstopfung. Kleinkinder können an dem Erreger besonders schwer erkranken.

Lidl ruft Wurst zurück: Verzehr von Lyoner-Wurst kann zu Gesundheitsschäden führen

Folgendes Produkt ist betroffen:

Produkt: "Dulano Delikatess Lyoner in Streifen geschnitten"

"Dulano Delikatess Lyoner in Streifen geschnitten" Format: "2 x 200 g"-Packung

"2 x 200 g"-Packung Hersteller: "Hans Adler OHG"

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 23. September 2020

23. September 2020 Losnummer: "230920LYG M:2 246"

"230920LYG M:2 246" Verpackungszeitraum: "08:40:00 bis 13:00:00"

"08:40:00 bis 13:00:00" Identitätskennzeichen: "DE EV 143 EG"

Lyoner-Rückruf bei Lidl Produktbild: lebensmittelwarnung.de

Verkauft wurde das betroffene Produkt in ganz Deutschland, vor allem aber in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Die Wurst ist bereits abgelaufen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist der 23. September 2020. Der Verzehr kann aufgrund von Bakterienbefall starke Magen-Darm-Erkrankungen auslösen und bei bestimmten Personengruppen, wie beispielsweise immunschwachen Erwachsenen oder Kleinkinder, zu ernsten Krankheitsverläufen führen. Das berichtet unter anderem das Verbraucherportal produkwarnung.eu.

Discounter-Rückruf: Wurst kann zurückgegeben werden

Die Lyoner-Wurstdelikatesse kann vom Verbraucher in allen "Lidl"-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenbons.

"Lidl" weist allerdings darauf hin, dass ausschließlich "Dulano Delikatess Lyoner in Streifen geschnitten" vom Rückruf betroffen sind. Alle weiteren Produkte des Herstellers "Hans Adler OHG" können nicht zurückgegeben werden.

In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe und Produktwarnungen in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.