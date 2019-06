"Lidl Plus": Der Discounter will das Sparen einfacher machen

Die neue digitale Lidl-Kundenkarte "Lidl Plus"* geht an den Start: Seit dem 13. Juni 2019 können Kunden in allen rund 250 Lidl-Filialen in Berlin und Brandenburg die neue App Lidl Plus nutzen. Mit der App erhalten Kunden zahlreiche Angebote und Funktionen wie Rabattcoupons, digitale Kassenbons oder den Handzettel bei jedem Einkauf - einfach und schnell auf dem Smartphone. Kunden können die App seit dem 13. Juni kostenlos im App-Store (iOS)* und im Play Store (Android)* herunterladen und von exklusiven Vorteilen profitieren.

"Lidl Plus* ist Teil der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und gleichzeitig die Basis für die Zukunft, indem wir unser digitales und stationäres Geschäft stärker miteinander verknüpfen", erklärt Dominik Eberhard, Geschäftsführer Digital bei Lidl Deutschland. "Mit der neuen digitalen Kundenkarte bieten wir den Lidl-Fans die Möglichkeit, bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen."

Exklusive Coupons, Rabatte und Partneraktionen bei Lidl

Bei der ersten Anmeldung in der App erhalten die Kunden einen 5-Euro-Willkommenscoupon, den sie bei einem Einkauf in Höhe von mindestens 25 Euro in der Filiale einlösen können. Jede Woche gibt es für Lidl-Plus-Nutzer neue digitale Rabattcoupons für ausgesuchte Produkte direkt auf das Smartphone. Sparen können die Kunden auch bei den so genannten "Lidl Plus Knallern": Der Rabatt für diese wöchentlich wechselnden Aktionsprodukte wird beim Scan der digitalen Kundenkarte an der Kasse automatisch abgezogen.

Nach jedem Einkauf mit Lidl Plus* bekommen die Kunden außerdem ein Rubbellos mit weiteren Coupons in der App. Auch bei verschiedenen Partnern können Lidl-Plus-Kunden kräftig sparen: So gibt es zum Beispiel exklusive Rabatte bei Lidl-Fotos, Lidl-Reisen, FlixBus und vielen regionalen Anbietern, die in der App aktiviert und an der Kasse des Partners gescannt oder bei der Onlinebestellung als Code eingegeben werden können.

Lidl Plus: Die kundenfreundliche Lösung?

Neben den zahlreichen Vergünstigungen bietet Lidl Plus weitere praktische Funktionen: Der integrierte Filialfinder zeigt schnell und einfach alle Filialen in der Umgebung, und mit den digitalen Prospekten haben die App-Nutzer alle aktuellen Angebote im Blick. Der digitale Kassenbon spart nicht nur Papier, sondern stellt den Nutzern darüber hinaus transparent dar, wie viel Geld sie mit Lidl Plus beim Einkauf gespart haben. Alle Kassenbons werden automatisch in der App gesichert und können jederzeit abgerufen werden.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der App für mehr Kundenzufriedenheit

Auch in Zukunft wird die Lidl Plus App kontinuierlich auf Basis der Kundenbedürfnisse weiterentwickelt. Nach und nach plant Lidl, zusätzliche Features in die App zu integrieren, um einen noch größeren Mehrwert zu bieten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Die Funktionen der Lidl Plus App zum Start:

Digitale Kundenkarte: QR-Code zum Scannen an der Kasse

Exklusive Lidl Plus Coupons: Vergünstigungen auf ausgewählte Produkte

Lidl Plus Angebote: Wöchentliche Highlight-Artikel in der Filiale

Digitaler Kassenbon: Speicherung in der App

Rubbellose: Digitales Rubbellos nach jedem Einkauf

Filialfinder: Die nächstgelegene Filiale schnell und einfach finden

Digitaler Handzettel: Aktuelle Aktionsangebote immer dabei

Alle Informationen zur Lidl Plus App finden Sie auf der offiziellen Lidl-Website unter www.lidlplus.de*.

inFranken.de meint:

Kunden sollten im Hinterkopf behalten, dass eine solche App sicherlich viele komfortable Funktionen bietet, man aber heutzutage auch bei Lidl nichts geschenkt bekommt. Der Kunde bezahlt den Komfort, wie bei allen anderen "kostenlosen" Apps wie Facebook, WhatsApp, McDonald's & Co., mit seinen Daten. Trotzdem klingt Lidl Plus vielversprechend und innovativ. Treue Lidl-Kunden können ruhig einen Blick auf die "digitale Kundenkarte" riskieren, sobald die App in ihrer Region verfügbar ist. Und die Konkurrenz kann sich schon mal Notizen machen. (fs/ry)

