Vor allem in Städten wie Bamberg gibt es jede Menge Supermärkte und Discounter, die alle wöchentlich mit attraktiven Angeboten locken. Für alle Fans von Bio-Produkten haben wir außerdem getestet, in welchem Supermarkt Bioprodukte am günstigsten sind.

Beliebte Lebensmittel im Preisvergleich: Wo kosten die Markenprodukte am wenigsten?

inFranken.de hat die Händler auf die Probe gestellt und anhand eines Warenkorbs mit 19 gängigen Markenprodukten ermittelt, wer die niedrigsten Preise hat. Hier ist unser Vergleichstest der Supermärkte und Discounter Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland.

Wie schneiden die Händler im Vergleich mit Discountern ab?

Für unseren Testeinkauf haben wir willkürlich 19 bekannte Markenprodukte ausgewählt, die es in identischer Form in allen fünf Märkten gab. Dadurch kam ein abwechslungsreicher Warenkorb zusammen, der einem Alltagseinkauf ziemlich nahe kommt. Nach der Auswertung unserer Testeinkäufe kamen wir zu einem überraschenden Ergebnis, das wir an dieser Stelle vorwegnehmen wollen, ehe wir tiefer in die Gründe und möglichen Ursachen für die Preisunterschiede einsteigen.

Der günstigste Supermarkt: Das Testergebnis des Händlervergleichs auf einen Blick

Platz 1: Lidl, Preis für unseren Warenkorb 29,40 Euro.

Platz 2: Kaufland, Preis für unseren Warenkorb 29,70 Euro.

Platz 3: Aldi, Preis für unseren Warenkorb 30,00 Euro.

Platz 4: Edeka, Preis für unseren Warenkorb 30,14 Euro.

Platz 5: Rewe, Preis für unseren Warenkorb 32,11 Euro.

Rechnet man alle 19 Markenprodukte unseres Preisvergleichs zusammen und betrachtet den tatsächlichen Einkaufspreis für den gesamten Warenkorb, lässt sich erkennen, dass Rewe mit einem Endpreis von 32,11 Euro am teuersten war. Am günstigsten haben wir bei Lidl mit 29,40 Euro eingekauft, dicht gefolgt von Kaufland mit 29,70 Euro. Im Mittelfeld liegen schließlich Aldi mit genau 30 Euro und Edeka mit 30,14 Euro.

Der Unterschied zwischen dem günstigsten Händler (Lidl) und dem teuersten (Rewe) beträgt bei unserem willkürlich bestückten Warenkorb immerhin 2,71 Euro. Bei einem höheren Gesamteinkaufspreis würde sich die Differenz entsprechend erhöhen. Es gibt eine geheime Funktion bei Aldi-Einkaufswagen- mit diesem Trick schützt sich der Discounter vor Diebstahl.

Noch einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir uns bei unserem Testeinkauf auf bekannte Markenprodukte beschränkt haben. Würden wir den Vergleichstest mit den Eigenmarken der Supermärkte und Discounter wiederholen, sähe das Ergebnis vermutlich etwas anders aus.

Große Preisunterschiede zwischen Supermarkt und Discounter: Woher kommt die Preisspanne?

Es stellt sich die Frage, wie die Preisunterschiede zwischen Supermärkten und Discountern zustande kommen. So wie bei allen Produkten, die im Einzelhandel angeboten werden, gehen wir in der Regel davon aus, dass die Preise, die wir zahlen, auf den Vorgaben des Herstellers beruhen. Auf der Internetseite der Wettbewerbszentrale ist nachzulesen, dass es in Deutschland sowie der ganzen EU jedoch kartellrechtlich verboten ist, dass Lieferanten beziehungsweise Hersteller den Supermärkten und Discountern verbindliche Preisvorgaben geben. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers für den Händler kennt wohl jeder. Und sie ist genau das: unverbindlich. Also: nicht zwingend.