In Deutschland werden täglich Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Es ist keine Seltenheit, dass sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirren: Bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile aus. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Rückruf vom 30.08.2019: Lidl ruft Leberwurst zurück

Der Discounter Lidl meldet den Rückruf einer Leberwurstsorte des Herstellers "Gustoland " aus Nordrhein-Westfalen. Betroffen sind ausschließlich Würste der Sorte "Metzgerfrisch Leberwurst-Kugeln fein, 200g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.9, 14.9 und 15.9. Dem Fleisch- und Wurstwarenhersteller zufolge könnten blaue Plastikteile in den Wurstkugeln enthalten sein. Vertrieben wurde das Produkt in mehreren Bundesländern über den Discounter Lidl.

Folgender Artikel ist betroffen:

Artikel: Metzgerfrisch Leberwurst-Kugeln fein, 200g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.9, 14.9 und 15.9

Identitätskennzeichen: DE EB 42 EG

Betroffen sind Märkte in den folgenden Bundesländern:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstei

Rückruf vom 25.08.2019: "Franken Bräu" ruft Bier zurück

Die Lorenz Brauer GmbH aus dem oberfränkischen Mitwitz (Kreis Kronach) ruft Bier zurück. "Frankenbräu" hat einen Rückruf gestartet. Konkret geht es dabei um das Pils in der Bügelflasche.

Angaben der Brauerei zufolge kann aufgrund eines technischen Defekts einer Kontrolleinrichtung nicht ausgeschlossen werden, dass sich Reste von Reinigungsmittel in den Bügelflaschen befinden. Bei dem Reinigungsmittel handelt es sich um eine Lauge.

Eine Gefahr für die Gesundheit sowie eine Beeinträchtigung des Geschmacks kann nicht ausgeschlossen werden. Die Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) "05.05.2020" sind betroffen. Das Bier wird in Getränkemärkten oder in der Brauerei direkt durch frisches Bier ersetzt.

Das Bier wurde unter anderem bei Rewe verkauft. Insgesamt 30.000 Flaschen wurden zurückgerufen. "Wir rufen die komplette Charge zurück, weil wir niemanden gefährden wollen", sagt der Geschäftsführer von der Lorenz Brauer GmbH.

Rückruf vom 24.08.2019: Glassplitter in Tee-Packung

Die Firma TAD Pharma GmbH aus Cuxhaven ruft vorsorglich ihr Produkt "Harntee 400 TAD N" zurück. In einer Verpackung waren Glassplitter gefunden worden.

Betroffen sei das 150 ml Granulat mit der Chargennummer 21803011, teilte die Firma mit. Wer ein entsprechendes Präparat zu Hause hat, solle es vorsorglich nicht mehr verzehren und in die Apotheke zurückbringen. Das Produkt sei bundesweit verkauft worden, sagte ein Firmensprecher.

Rückruf vom 21.08.2019: Möglicherweise Glassplitter in Sauerkirschen

Die ODW Lebensmittel GmbH ruft vorsorglich "REWE Bio Sauerkirsch 75% Frucht" wegen möglicher Glasstückchen zurück. Betroffen sind allerdings nur Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2020, Uhrzeit 16 bis 17.15 Uhr. Der Rückruf erfolgt "rein vorsorglich", da nicht auszuschließen ist, dass sich in den Gläsern kleine, transparente Glasstückchen befinden.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Kunden können das Produkt im jeweiligen REWE Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Folgender Artikel ist betroffen:

Artikel: REWE Bio Sauerkirsch 75% Frucht 250g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 25.10.2020

Uhrzeit: 16:00 bis 17:15

EAN: 4388844087255

Betroffen sind alle Bundesländer außer Brandenburg und Niedersachsen.

Rückruf vom 19.08.2019: Munitions-Rückständen in Wildfleisch-Salami

Der Fleischwarenhersteller "Trockner Sebastian GmbH" meldet den Rückruf des Artikels Salame di cervo, mit dem MHD 18.08.2019 und 19.09.2019. Das Unternehmen gab bekannt, dass während einer hauseigenen Qualitätskontrolle "metallische Fremdkörper (Munitionsrückstände)" im Wildfleisch gefunden wurden. Deshalb ruft die Firma die Hirschsalami "vorsichtshalber" zurück. In welchen Supermärkten die Salami verkauft wurde, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Das Bundesamt für Verbraucherschutz verweist darauf, dass der Rückruf für Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gelte.

Beim Verzehr des betroffenen Produkts kann es zu ernsthaften Verletzungen in Mund- und Rachenraum kommen, beim Verschlucken der Metallrückstände sogar zu inneren Verletzungen.

Folgende Artikel sind betroffen:

Artikel: Salame di cervo

Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.08.2019 und 19.09.2019

Produktionsdatum: 20.05.2019 und 21.06.2019

Losnummer: 0219

Betroffen sind Märkte in den Bundesländern:

Bayern

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

Rückruf vom 16.08.2019: REWE ruft Schweinefleisch zurück

Die "Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. Produktions KG" informiert über den Rückruf des Artikels Wilhelm Brandenburg Schweinebraten mit Wacholder aus dem Rücken, 100g mit dem MHD 18.08.2019. Wie das Unternehmen mitteilt ist ein positiver Befund bei "Listeria monocytogenes", der im Rahmen einer Eigenkontrolle festgestellt wurde der Auslöser des Rückrufes. Das Produkt wurde in den Rewe-Märkten verkauft.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Folgender Artikel ist betroffen:

Artikel: Wilhelm Brandenburg Schweinebraten mit Wacholder aus dem Rücken

Inhalt: 100g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.08.2019

EAN: 4388860375978

Folienpackung, unter Schutzatmosphäre verpackt

FDeshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Betroffen sind Märkte in den Bundesländern:

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thüringen

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Hessen

Bayern

Kunden können das Produkt im jeweiligen REWE Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Listerien sind stäbchenförmige Bakterien, die insbesondere auf Lebensmitteln vorkommen können. Die Verunreinigung erfolgt oft in der Herstellung dieser Lebensmittel. Besonders betroffen sind Wurst, Rohwurst und Fleischpasteten, rohes Fleisch (zum Beispiel Tartar, Mett), unpasteurisierte Milch und Milchprodukte wie Rohmilchkäse, Weichkäse, Schafs- und Ziegenkäse sowie Räucherfisch, beispielsweise Lachs.

Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektion mit Listerien in den meisten Fällen unauffällig, mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Muskelschmerzen oder Erbrechen und Durchfall. Bei bestimmten Risikogruppen, zum Beispiel älteren Menschen, kann die Listeriose aber auch schwer oder sogar tödlich verlaufen.