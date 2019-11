Lidl verkauft "Glückstüten": Discounter führt Lebensmittelrettung ein - Kaufland und Edeka nutzen App auch in Deutschland

"Glückstüten" bei Lidl: Wenn Lebensmittel von der Form oder vom Aussehen her nicht der Norm entsprechen, dann werden sie häufig weggeworfen. Dies sorgt dafür, dass jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden. Das sind laut einer FAQ-Studie circa ein Drittel der Nahrungsproduktion für den Menschen.

121 Lidl Filialen in Dänemark wollen "Glückstüten" verkaufen

In Dänemark wollen nun 121 Lidl-Filialen gegen die Verschwendung vorgehen, wie chip.de berichtet. Ab dem 18. November 2019 werden in den Filialen sogenannte "Glückstüten" verkauft. Die Tüten enthalten Ware, die entweder nahe am Haltbarkeitsdatum liegt oder nicht mehr ganz so frisch oder verbeult aussieht. Sie würde normalerweise weggeschmissen werden.

Je nach Tageszeit variieren die Inhalte der "Glückstüten". Geplant sind Tüten, die primär Obst und Gemüse oder trockene Lebensmittel wie Reis, Zucker oder Tee enthalten. Zur späteren Stunde sollen auch Wurst- oder Fleischwaren vergünstigt erhältlich sein.

Laut chip.de wird das Ziel verfolgt, mindestens 150.000 der "Glückstüten" zu verkaufen. Preislich liegen diese etwa bei vier Euro pro Tüte. Lidl gibt an, dass der Warenwert sich auf etwa 12 Euro pro Tüte beläuft.