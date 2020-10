Deutschlandweit werden täglich die verschiedensten Produkte und Lebensmittel wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Oftmals geraten während der Produktion Fremdkörper wie, Glas, Holz oder Metall in die Nahrungsmittel und gefährden die Gesundheit der Konsumenten:

Bisweilen werden Bakterien in verschiedenen Lebensmitteln festgestellt, mitunter sorgen auch defekte Verpackungen für Gefahr. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über aktuelle Rückrufe und Produktwarnungen in ganz Deutschland auf dem neuesten Stand.

Update vom 13.10.2020, 20:45 Uhr: Vorsicht, Verletzungsgefahr: Metallteile im Joghurt

Ehrmann ruft die Sorte Himbeer des Fruchtjoghurts Almighurt zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Metallteile im Joghurt enthalten sind. Betroffen sind ausschließlich 150-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.10.2020. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend (13. Oktober 2020) in einer Pressemitteilung mit.

Die relevante Charge wird ausschließlich bei Lidl, Aldi und Penny vertrieben und wird derzeit aus dem Verkauf genommen. Die betroffene Joghurtsorte Himbeere kann in allen der obengenannten Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Update vom 13.10.2020, 16.15 Uhr: Käse-Rückruf aufgrund von Metallabrieb

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund eines technischen Defekts bei der Herstellung, Metallabrieb im Käse gelandet ist, rufen ALDI Nord und ALDI-SÜD aktuell den Französischen Schnittkäse von Fromages d'Europe zurück. Das berichtet presseportal.de am Dienstag (13. Oktober 2020). Betroffen sind demnach folgende Sorten des Schnittkäses mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum einschließlich des 16.12.2020

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Légère 200g

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Classique 200g

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Kürbiskerne 200g

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Caractère 200g

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Mediterran (früher:Mit Kräutern der Provence & Chili umhüllt) 180g

und die Sorten:

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Gourmet 200g

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Caractère 200g

Le Coq de France Französischer Schnittkäse mit Kürbiskernen 200g

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Mediterran 180g

Verbraucher sollten die Produkte nicht mehr verzehren. Sie können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und erhalten auch ohne Kassenzettel eine Erstattung. Andere Produkte der Marken Coq de France oder Roi de Trèfle sind vom Rückruf nicht betroffen.

Update vom 09.10.2020, 13.20 Uhr: Transparente Plastikteile im Kräuterfleischsalat - Warnung vor Verzehr

Die Firma Dr. Schrödter Feinkost GmbH aus ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich den "Mühlenhof Delikatess Kräuterfleischsalat" zurück. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall transparente Plastikfremdkörper im Produkt befinden, so der Hersteller. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden. Das Unternehmen hat umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen.

Betroffen sind Packungen des Mühlenhof Delikatess Kräuterfleischsalats mit

Mindesthaltbarkeitsdatum : 24.10.2020

: 24.10.2020 und Identitäts- und Genusstauglichkeitskennzeichen DE EV 1612 EG (siehe Aufdruck auf der Verpackung) und GTIN 27956427.

Von der vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen, so der Hersteller weiter. Kunden können das Produkt im jeweiligen Penny-Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice des Unternehmens werktags von 8 bis 18 Uhr unter 04191 501 229 oder per E-Mail an rueckruf@dr-schroedter-feinkost.de.

Update vom 08.10.2020, 11.30 Uhr: Eistee von Edeka zurückgerufen - Verletzungsgefahr

Fünf deutschlandweit verkaufte Eisteesorten der Marke Edeka sind von einer Rückrufaktion des Herstellers betroffen. Beim Öffnen und Ausgießen der defekten Flaschen könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein kleines Bruchstück des Gewindes in das Getränk gerate, teilte der österreichische Hersteller Hermann Pfanner Getränke am Mittwochabend (07.10.2020) mit.

Aus vorsorgenden Gründen rate man daher vom Verbrauch des Produkts ab. Der Hersteller und die betroffenen Supermärkte haben die entsprechende Ware bereits aus dem Verkauf genommen.

Betroffen sind die Mindesthaltbarkeitsdaten 01.07.2021 bis 17.09.2021 der folgenden Produkte:

Ice Tea Zitrone-Limette (1,5 Liter PET-Flasche)

Ice Tea Pfirsich (1,5 Liter PET-Flasche)

Ice Tea Wildkirsche (1,5 Liter PET-Flasche)

Der Grüne Lychee (1,5 Liter PET-Flasche)

Der Grüne Zitrone Kaktusfeige (1,5 Liter PET-Flasche)

Die Produkte seien bundesweit vorwiegend in den Supermärkten Edeka und Marktkauf angeboten worden. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Produkte der Marke Edeka seien nicht betroffen. Kunden könnten die Ware auch ohne Kassenbon in den Märkten zurückgeben.

Bei weiteren Fragen können sich Verbraucher an den Kundenservice von Hermann Pfanner Getränke wenden unter der Telefonnummer 0800 3335211.

Update vom 02.10.2020, 21.40 Uhr: Rückruf von Salatmischung

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die GARTENFRISCH Jung GmbH den Artikel „Gut&Günstig Salatmischung Blattsalat Mix“ in der 150-gPackung zurück. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.10.2020.

Wie der Hersteller mitteilt, ist der Grund für den Rückruf, dass bei der Untersuchung einer Probe STEC-Bakterien (Shigatoxin bildende E.Coli) vorgefunden wurden. Diese könnten zu gesundheitlichen Problemen, wie unter anderem zu fieberhaften Magen-Darm-Störungen führen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Ware wurde bereits vorsorglich aus dem Handel genommen. Sie wurde überwiegend bei Marktkauf und Edeka in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angeboten. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben

Update vom 02.10.2020, 12.30 Uhr: Manner-Lebkuchen zurückgerufen wegen Schimmelbildung

Die Marke Manner ruft ihre "Manner Powidl Knöpfe 180g" zurück. Das teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Freitag (02.10.2020) mit. Bei den betroffenen Lebkuchen handelt es sich um die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.05.2021, 07.05.2021 und 08.05.2021. Betroffen sind demnach:

„Manner Powidl Knöpfe 180g“

Mindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021 und Chargennummer L13450127 L und

Mindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021 und Chargennummer L13450127 R und

Mindesthaltbarkeitsdatum 7.5.2021 und Chargennummer L13450128 L und

Mindesthaltbarkeitsdatum 7.5.2021 und Chargennummer L13450128 R und

Mindesthaltbarkeitsdatum 8.5.2021 und Chargennummer L13450129 L und

Mindesthaltbarkeitsdatum 8.5.2021 und Chargennummer L13450129 R

"Manner Powidl Knöpfe 180g" mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten oder anderen Chargennummer sind nicht betroffen und können verzehrt werden. Bei betroffenen Packungen wird vom Verzehr abgeraten. Die betroffenen Lebkuchen sollen laut Angaben des Bundesamtes an den Manner Konsumentenservice zurückgeschickt werden:

ADRESSE:

Josef Manner & Comp. AG

Konsumentenservice

Wilhelminenstraße 6

1170 Wien

Verbraucher erhalten auch ohne Kassenzettel ein neues Produkt.

Update vom 01.10.2020, 16.00 Uhr: Metallstücke in "Feinen Sternen" - Kaufland, REWE und Edeka betroffen

Der Hersteller PICO Food GmbH ruft "Feine Sterne", "Feine Sterne Kakao" und "Feine Sterne Rosinen" zurück. Betroffen sind jeweils die 250 Gramm Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 20.11.2020 und 27.11.2020. In den Sternen wurden Metallstückchen festgestellt. Verkauft wurden die Packungen bei Kaufland, REWE und Edeka.

"Feine Sterne" mit einem anderen Mindesthaltbarkeistdatum sind nicht betroffen, so das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Donnerstag (01. Oktober 2020). Die Verbrauchen werden allerdings dazu aufgerufen betroffene "Feine Sterne" nicht mehr zu verzehren und an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

Update vom 25.09.2020, 15.30 Uhr: Pflanzenschutzmittel auf Sesamsamen - Bagel von Aldi-Süd und REWE zurückgerufen

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Freitag (25. September 2020) mitteilt, wurden auf zwei Bagel-Produkten Pflanzenschutzmittel auf den Sesamsamen gefunden. Betroffen sind die Mühlengold Bagels Sesam 340 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 23.09.2020 bis 13.11.2020, erhältlich gewesen bei Aldi-Süd und die Aldente´s Brotwelt Bagels Sesam 340 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum23.09.2020 bis 13.11.2020, erhältlich gewesen bei REWE.

Die entsprechenden Bagels wurden aus dem Verkauf genommen. Verbraucher, die dennoch die genannten Bagels gekauft haben, sollten diese vorsorglich nicht mehr verzehren und an die Verkaufsstelle zurückgeben, bei der sie gekauft wurden.