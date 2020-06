Franken vor 1 Stunde

Gesetzesreform

Kfz-Steuer-Erhöhung: Diese Autos kosten Verbraucher künftig mehr Geld

Die deutsche Politik hat am Freitag (12. Juni) eine Neuregelung der Kfz-Steuer beschlossen: Was sich für Verbraucher ändert - und wer bald tiefer in die Tasche greifen muss.