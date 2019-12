Streik bei Kaufhof und Karstadt: Verdi-Mitglieder legen die Arbeit nieder - hier wird in Franken gestreikt

Mit den Streiks soll der Druck auf die Leitung der Unternehmen erhöht werden. Es soll in den aktuell laufenden Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember eine Einigung gefunden werden. Das vermeldet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in einer Pressemitteilung. Seit der Fusion der Unternehmen Karstadt und Kaufhof und insbesondere nach der Übernahme des Unternehmens "Sport Scheck" laufen die Verhandlungen mit den Angestellten.

Karstadt Kaufhof Streik: Bis zu elf Prozent weniger Geld

Laut dem Spiegel soll ein gemeinsamer Sanierungstarifvertrag für die Subunternehmen entstehen. Laut Verdi bedeutet eine Verschmelzung der Unternehmen ohne neuen Tarifvertrag ein finanzieller Nachteil. Für die Angestellten des Unternehmens Kaufhof würde dieser Status quo einen Gehaltsverlust von rund elf Prozent bedeuten. "Die Beschäftigten bei Kaufhof, aber auch Karstadt, sind sauer. Sie verlangen, dass es endlich eine sichere tarifvertragliche Lösung für die Zukunft des Warenhauses und ihre Arbeitsplätze gibt und dass die kräftezehrende Hängepartie ein Ende hat", sagte Orhan Akman, Verhandlungsführer von Verdi in der Pressemitteilung. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, dass die Beschäftigten in 68 Kaufhof- 16 Karstadt Sports- und acht Karstadt Feinkost-Filialen an den Streiks teilnehmen würden.