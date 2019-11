Innovation aus Franken: Diese Unternehmen haben hier ihren Ursprung

Die "Dassler-Brüder" - Adidas und Puma

Zwei der wohl erfolgreichsten Sportmarken der Welt kommen aus Franken: Die Dassler-Brüder Adi und Rudolf gründeten 1919 ihre "Gebrüder Dassler Schuhfabrik" im mittelfränkischen Herzogenaurach. 1924 siedelten sie in ihre erste Fabrik um und legten so den Grundstein für die heute bekannten Sport-Riesen. Nach 28 Jahren Zusammenarbeit trennten sich die Brüder im Streit und starteten beide eigene, neue Firmen, mit denen an den vorherigen Erfolg angeknüpft werden sollte.

Adidas - Adi Dassler

Mit 47 Mitarbeitern gründete Adi Dassler 1949 die "Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik". Produziert wurde weiterhin in Herzogenaurach. Noch im selben Jahr ließ er sowohl die berühmten "drei Streifen", als auch einen Schuh eintragen.

Über die Jahrzehnte hinweg schaffte Adi Dassler es, das Vertrauen der bekanntesten und besten Sportler der Welt zu bekommen. Durch ständige Innovation der Produkte und der Suche nach Verbesserung konnte er das Unternehmen stetig vorantreiben. Einige der Sportler, mit denen er zusammenarbeitete, kamen sogar ins kleine Städtchen Herzogenaurach, um mit ihm zu reden.