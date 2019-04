Hofheim/Düsseldorf vor 33 Minuten

Ikea testet Leihmöbel

Ikea will künftig Möbel nicht nur verkaufen, sondern auch verleihen. Bis 2020 werde man entsprechende Leasingangebote auf allen Märkten testen, kündigte das Unternehmen in Kaarst bei Düsseldorf an.