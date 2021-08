Ifo-Umfrage: Aufschwung am Arbeitsmarkt geht weiter

Deutsche Unternehmen werden laut einer Umfrage wieder aktiver bei der Mitarbeitersuche. Das Ifo Beschäftigungsbarometer ist im August auf 103,6 Punkte gestiegen, ein Plus von 1,2 Punkten gegenüber dem Vormonat. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt gehe damit weiter, so das Ifo-Institut.

Das Ifo befragt die Unternehmen jeden Monat, ob die Zahl ihrer Beschäftigten in den nächsten drei Monaten zunimmt, gleich bleibt oder abnehmen wird. Überwiegen die negativen Bewertungen, sinkt das Barometer gegenüber dem Vormonat.

Im Verarbeitenden Gewerbe habe das Beschäftigungsbarometer zwar etwas nachgegeben, hieß es. Dennoch planten vor allem Firmen in der Elektrobranche und im Maschinenbau weiter, das Personal aufzustocken. Trotz eines leichten Rückgangs im Barometer sucht auch der Handel weiter neue Mitarbeiter.

Im Bauhauptgewerbe gibt es demnach eine leicht positive Tendenz. Bei den Dienstleistern sei der starke Rückgang des Barometers im Juli zwar teilweise wieder aufgeholt worden, im Gastgewerbe herrsche wegen steigender Corona-Infektionszahlen aber Zurückhaltung.

