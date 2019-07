Täglich werden in Deutschland Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheits- oder anderer Gefahren zurückgerufen. Oft haben sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirrt, bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung aus, beispielsweise durch verschluckbare Kleinteile. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über wichtige Rückrufe in ganz Deutschland auf dem Laufenden.

Rückruf vom 24.07.2019: Hersteller ruft Grüntee wegen zu hohen THC-Gehalts zurück

Wegen eines erhöhten THC-Gehalts hat der Bio-Großhändler Dennree einen Grüntee mit Hanf als Zutat zurückgerufen. Betroffen sei die 20-Beutel-Packung des Produkts Higher Living Grüntee Hanf mit dem Haltbarkeitsdatum 6. Februar 2022, teilte das Unternehmen mit Sitz in Töpen in Bayern am Mittwoch (24. Juli 2019) mit.

Bei Einnahme größerer Mengen des Tees könne eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. THC steht für Tetrahydrocannabinol und ist eine psychoaktive Substanz, der eine berauschende Wirkung zugesprochen wird.

Rückruf vom 23.07.2019: Warnung vor Salmonellen in Schafskäse

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt in mehreren deutschen Bundesländern vor Salmonellen in einem Schafskäse aus Frankreich. Betroffen seien die Käsesorten Brebis Du Lochois Petit Cendre (Schafsweichkäse - geascht), Brebis Du Lochois Petit Blanc (Schafsweichkäse - weiß) und Brossauthym (Schafskäse - oval), hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die seit dem 22. Mai in den Handel gelangten Schafskäse des Herstellers GAEC Froidevaux Cornuet in Perrusson sollten nicht verzehrt werden. Die Warnmeldung betraf die Länder Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Eine Infektion mit Salmonellen ruft Durchfall und Erbrechen hervor.

Rückruf vom 23. Juli 2019: "Netto" warnt vor Mineralwasser

Der Discounter "Netto" ruft derzeit Mineralwasser zurück, das in diversen Filialen in Deutschland verkauft wurde. Der "öffentliche Warenverkaufsstopp" wurde von der betroffenen Brauerei veröffentlicht.

Als Grund für den Mineralwasser-Rückruf werden "leichte Geruchs- und Geschmacksabweichungen" angegeben. Betroffen ist folgendes Wasser:

"Gräfin Mariannen-Quelle"

Typ: feinperlend

Brauerei: Karlsberg Brauerei GmbH

0,75-Liter-Flasche

Vom "Netto-Rückruf" betroffen sind Wasserflaschen, die am 13. Juli 2019 abgefüllt wurden. Erkennbar ist dies an der Charge, die durch das Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Juni 2021 gekennzeichnet ist. Das MHD steht auf dem Schraubverschluss der Mineralwasserflasche.

Kunden werden gebeten, sich bei der betroffenen Brauerei zu melden, falls sie betroffen sind. Unter 06805/94010 kann Kontakt zu den Verantwortlichen aufgenommen werden. "Netto" nimmt die Flaschen nicht zurück - lediglich die Brauerei.

Rückruf vom 21. Juli 2019: Komponente im Motorraum könnte schmelzen: Feuergefahr bei 500.000 Volvos

Der schwedische Autobauer Volvo Cars ruft weltweit rund eine halbe Million Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Grund dafür sei eine Komponente im Motorraum, die schmelzen könne, sagte ein Volvo-Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Im schlimmsten Fall könne dies dazu führen, dass der Motor zu brennen beginne. Berichte über Personenschäden oder Unfälle habe Volvo Cars aber bislang nicht erhalten. In Deutschland sind dem Sprecher zufolge 54.000 Volvo-Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen.

Nach Angaben des schwedischen Fernsehsenders SVT geht es um Modelle mit vierzylindrigen Dieselmotoren, die in den Jahren 2014 bis 2019 gebaut wurden. Dazu zählen demnach unter anderem der V40, V60, V70, S80, XC60 und XC90.

Für das zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Unternehmen ist es die zweite schlechte Nachricht innerhalb einer Woche. Erst am Donnerstag hatte der Fahrzeughersteller trotz deutlich steigender Verkaufszahlen für das zweite Quartal 2019 einen scharfen Gewinneinbruch vermeldet.

Rückruf vom 15.7.2019: Verletzungsgefahr durch Spielzeugwaffen

Der Einzelhändler Woolworth informiert über den Rückruf der Spielzeugwaffen "Black Series Machine Gun" und "Black Series Gun". Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die kinetische Energie der Spielzeugwaffen zu hoch ist und somit durch die hohe Schusskraft ein Verletzungsrisiko besteht. Das berichtet das Portal produktwarnung.eu.

Woolworth bittet alle Kunden, die die Spielzeugwaffen bereits gekauft haben, diese in den Woolworth Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis von 3,99 Euro beziehungsweise 4,99 Euro wird vollständig erstattet.

Folgende Produkte sind betroffen:

Artikel: Black Series Gun

VK-Preis: 3,99 €

Warengruppe WGR: 700

Auftragsnummern: 199087/00 und 199087/01

EAN: 2000005398650

Artikel: Black Series Machine Gun

VK-Preis: 4,99 €

Warengruppe WGR: 700

Auftragsnummern: 204203/00 und 204203/01

EAN: 2000005398667

Rückruf vom 12.07.2019: Netto ruft Wasser und Fleisch zurück

Die Discounter-Kette "Netto" ruft aktuell zwei Produkte zurück. Das Unternehmen informiert derzeit auf der eigenen Homepage über die beiden Rückrufe.

Zum Einen ruft "Netto" Mineralwasser zurück. Betroffen ist Wasser der "Karlsberg Brauerei GmbH". Das Wasser der Marke "Mariannen Quelle" wird aus Vorsorgegründen zurückgerufen. Der Rückruf betrifft die feinperlende Variante im 0,75-Liter-Format. "Netto" spezifiziert die Vorsorgegründe: Bei Qualitätskontrollen seien leichte Geruchs- und Geschmacksabweichungen aufgetreten, so das Unternehmen. Bei der zurückgerufenen Ware handelt es sich um Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.06.2021. Das MHD steht auf dem Schraubverschluss der grünen Glasflasche. Für Rückfragen steht "Netto" unter 06805/94010 telefonisch zur Verfügung.

Zum Anderen ruft "Netto" Schweinefleisch zurück. Vom Rückruf betroffen ist sogenannter "Schweinemett". In diesem Fall werden nicht Vorsorgegründe, sondern der Befall des Fleisches durch gefährliche Bakterien genannt. "Listerien" können sich im zurückgerufenen Produkt enthalten. Die Bakterien können zu Symptomen, wie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall führen.

Rückruf bei Netto: Dieses Schweinefleisch ist betroffen. Foto: lebensmittelwarnung.de

Betroffen ist das Variante "Schweinemett gewürzt" des Produktes "Hackepeter". Es entstammt dem Hersteller "Gut Erkenloh Fleischvertrieb GmbH". Als Verbrauchsdatum wird der 15.07.2019 genannt. Die komplette Charge mit der Nummer 6244220 ist laut "Netto" mit den Bakterien verunreinigt. Das Schweinemett wurde in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in "Netto"-Filialen verkauft. Bei Rückfragen steht der Hersteller unter 02295/92090 zur Verfügung.

Bei Rückgabe wird der Kaufpreis in beiden Fällen erstattet.

Rückruf vom 10.07.2019: Übelkeit, Kopfschmerzen und Halluzinationen durch Roggenmehl

In einem Roggenmehl wurde eine erhöhte Menge Ergotalkaloid entdeckt. Der Hersteller "Kunstmühle Reisgang" ruft das Mehl Typ 1150 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.2020 zurück. Verkauft wurde das Produkt in Bayern und Baden-Württemberg.

Alkaloide finden sich hauptsächlich im Mutterkorn, das auf Getreideähren und Gräsern wächst. Ein Verzehr kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder in seltenen Fällen Halluzinationen führen.

Kunden, die das Roggenmehl erworben haben, sollten dieses in der jeweiligen Verkaufsstätte zurückgeben. Dort erhalten sie den Kaufpreis ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.

