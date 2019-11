"Too good to go": Die treibende Kraft hinter den Lidl-"Glückstüten"

Die treibende Kraft hinter den "Glückstüten" ist jedoch nicht Lidl. Das Konzept der Lebensmittelrettung stammt von "Too good to go" - eine Organisation, die es sich zur Aufgabe macht, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Mithilfe von verschiedenen technikbegeisterten Unternehmern und Unternehmerinnen aus ganz Europa entwickelten sie eine App, mit der Lebensmittel vor der Mülltonne bewahrt werden können.

Das Prinzip ist einfach: Die App zeigt Läden in der Umgebung an, die überschüssige oder leicht beschädigte Waren noch vergünstigt verkaufen wollen, anstatt sie wegzuschmeißen. Der Kauf der Lebensmittel passiert über die App, "Too good to go" bekommt eine Provision und die geretteten Lebensmittel können im Laden der Wahl abgeholt werden.

Auch die Lidl-Filialen in Dänemark arbeiten mit der Organisation zusammen. So werden die Filialen auch für Kunden verlockend, die vielleicht vorher nicht bei Lidl eingekauft hätten. Bereits im Frühjahr 2019 wurde das Konzept in 21 Lidl-Filialen getestet - und war extrem erfolgreich. Laut Marcus Gustafsson, Vertriebsleiter von Lidl in Dänemark, waren die Tüten fast jeden Tag ausverkauft.

Wird es die "Glückstüte" auch in Deutschland geben?

chip.de zufolge hat der Discounter Lidl für Deutschland noch keine Zusammenarbeit mit "Too good to go" geplant. Eine andere Supermarkt-Kette ist jedoch schon Teil des Programms: Kaufland.

Seit Anfang Oktober 2019 können hier kurz vor Feierabend noch vergünstigte Lebensmittel über die "Too good to go"-App gekauft werden. Das Konzept scheint dasselbe zu sein, es unterscheidet sich nur der Name. Anstelle von "Glückstüten" werden in den Kaufland-Filialen "Wundertüten" für die Kunden zusammengestellt.

Das Projekt wird nicht nur von Kaufland unterstützt - deutschlandweit arbeitet "Too good to go" auch punktuell mit Netto, Real und Edeka zusammen. Genaue Angaben zu den Filialen werden in der App gemacht, welche sowohl im App-Store als auch im Play-Store kostenlos erhältlich ist.