In welchen Branchen lässt sich in Deutschland am meisten Geld verdienen? Dieser Frage hat sich eine die Recruitingplattform Glassdoor angenommen, wie Business Insider berichtet. Ein Ranking des Unternehmens zeigt, welche Firmen es in die Top 20 des Gehaltsvergleichs geschafft haben. Mit dabei: Schaeffler mit Hauptsitz im mittelfränkischen Herzogenaurach. Auch Bosch, zwar mit Hauptsitz im schwäbischen Stuttgart, aber mit zahlreichen Ablegern in Franken, ist Teil der Auflistung. Das Ergebnis im Überblick:

Geld verdienen: Top 20-Unternehmen im Gehaltsvergleich

Platz 20: IBM, Median-Bruttogrundgehalt: 65.772 Euro

Platz 19: Schaeffler Group, Median-Bruttogrundgehalt: 66.044 Euro

Platz 18: ZF Group, Median-Bruttogrundgehalt: 66.044 Euro

Platz 17: Continental, Median-Bruttogrundgehalt: 66.600 Euro

Platz 16: Commerzbank, Median-Bruttogrundgehalt: 66.625 Euro

Platz 15: Vodafone, Median-Bruttogrundgehalt: 67.585 Euro

Platz 14: Deutsche Bank, Median-Bruttogrundgehalt: 68.544 Euro

Platz 13: Henkel, Median-Bruttogrundgehalt: 68.689 Euro

Platz 12: Bayer, Median-Bruttogrundgehalt: 69.137 Euro

Platz 11: Thyssenkrupp, Median-Bruttogrundgehalt: 70.966 Euro

Platz 10: Bosch, Median-Bruttogrundgehalt: 71.034 Euro

Platz 9: SAP, Median-Bruttogrundgehalt: 71.475 Euro

Platz 8: HERE Technologies, Median-Bruttogrundgehalt: 72.358 Euro

Platz 7: Roche, Median-Bruttogrundgehalt: 73.887 Euro

Platz 6: Audi, Median-Bruttogrundgehalt: 75.927 Euro

Platz 5: Airbus: Median-Bruttogrundgehalt: 80.442 Euro

Platz 4: Google, Median-Bruttogrundgehalt: 81.522 Euro

Platz 3: Opel, Median-Bruttogrundgehalt: 82.238 Euro

Platz 2: Intel, Median-Bruttogrundgehalt: 84.436 Euro

Platz 1: Nokia, Median-Bruttogrundgehalt: 93.440 Euro

Grundlage des Ranking sind Daten, die Glassdoor zwischen dem 1. August 2018 und dem 31. Juli 2019 gesammelt hat. In der Analyse wurde der Median-Wert verwendet, um die Gehälter vergleichbar darzustellen. Bei einem Median, auch "Zentralwert" genannt, handelt es sich um einen Mittelwert. Dieser Wert teilt eine Datenmenge in zwei Hälften, sodass die Mitte definiert werden kann.

Die Automobilzulieferer Bosch und Schaeffler landen auf den Plätzen 10 und 19. Brose, ein weiterer Wirtschaftsriese der Region taucht nicht im Ranking auf. Die tiefe Krise der Automobilbranche betrifft auch fränkische Firmen. Wegen der aktuellen Flaute in der Branche müssen die Unternehmen gegensteuern - denn die Firmenchefs gehen längst nicht mehr von einer vorübergehenden Konjunkturdelle aus.

Trotz Stellenstreichungen und Umstrukturierungen lässt sich dem Ranking zufolge in der Automobilbranche viel Geld verdienen. Zudem sticht die Technik-Branche ins Auge. In der Auflistung schwach vertreten ist die Finanzbranche.