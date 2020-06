Hiobsbotschaft für Tausende Mitarbeiter sowie für viele Innenstädte: Galeria Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen, zwei davon in Franken.

Update vom 19.06.2020, 15.01 Uhr: Zwei Filialen von Galeria Karstadt in Nürnberg vor der Schließung



Nun ist es traurige Gewissheit: Von den angekündigten Filialschließungen der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH sind zwei Filialen in Franken betroffen. Die Standorte Lorenzkirche (früher Kaufhof) und Langwasser in Nürnberg sollen dichtgemacht werden.

In ganz Bayern sollen insgesamt sechs Filialen geschlossen werden: drei in München (Stachus, Nordbad, OEZ - früher Karstadt), eine in Ingolstadt und die zwei genannten in Nürnberg.

"Wir werden uns jetzt daransetzen und darum kämpfen, dass diese Liste möglichst verringert wird", sagte ein Verdi-Sprecher. Dazu wolle man mit der Politik, dem Unternehmen und den Besitzern der Immobilien sprechen. "Noch ist die Messe nicht gelesen."

Laut Verdi müssten nun 800 Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Ungeklärt sei bisher, ob die Sports-Filialen sowie Karstadt Feinkost nicht doch noch gerettet werden könnten.

Update vom 19.06.2020, 10.52 Uhr: Stadt Schweinfurt bekennt sich zu Galeria Kaufhof

Die Stadt Schweinfurt hat sich mit einem Brandbrief an den Insolvenzsachverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof gewandt. Auch wenn am Freitagvormittag (19. Juni 2020) noch nicht klar, welche Filialen genau geschlossen werden sollen, haben die Schweinfurter Angst um ihre Kaufhof-Filiale.

In dem Schreiben betont die Stadt, wie wichtig die Kaufhof-Filiale für die gesamte Innenstadt ist und was für ein schwerer Schlag eine Schließung für die Mitarbeiter wäre. Deutschlandweit dürften nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ rund 6.000 der 28.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren.

Während dieser Wochen fand bereits ein persönliches Gespräch zwischen dem Betriebsrat der Kaufhof-Filiale Schweinfurt und Oberbürgermeister Sebastian Remelé sowie der Amtsleitung für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Pia Jost, und Citymanager, Thomas Herrmann, statt. Auch hier ging es um die aktuellen Entwicklungen und mögliche Maßnahmen.

Alarmstimmung in vielen Kommunen: Stadt Schweinfurt will Schließung verhindern

„Selbstverständlich wird die Stadt Schweinfurt alles dafür tun, einer möglichen Schließung des Standorts Schweinfurt entgegenzuwirken“, so OB Remelé im Anschluss an die Beratungen.

Auch in vielen anderen betroffenen Kommunen dürfte Alarmstimmung herrschen. Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte schon bei Bekanntwerden der ersten Schließungspläne im Mai vor der Gefahr einer Verödung vieler Innenstädte. „Galeria Kaufhof Karstadt ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant“, sagte er der dpa. Gerade für viele strukturschwächere Innenstädte sei ein Verlust der Warenhäuser nach seiner Einschätzung kaum auszugleichen.

Die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof sollen nach dpa-Informationen am (heutigen) Freitag gegen 14 Uhr über die Schließungspläne des Konzerns informiert werden. Zuvor würden bereits die Führungskräfte des Handelsriesen gegen 12 Uhr Einzelheiten zur Zukunftsplanung mitgeteilt bekommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen.

Update vom 18.06.2020, 18.40 Uhr: 62 Filialen des Warenhauskonzerns sollen schließen

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 62 seiner 172 Filialen schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Eine entsprechende Vereinbarung mit Betriebsrat und Gewerkschaften soll noch an diesem Donnerstagabend unterschrieben werden. Zuvor berichteten RTL/ntv und der «Kölner Stadt-Anzeiger» über die Pläne.

Update vom 20.05.2020, 12.04 Uhr: Im Idealfall können mehr Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bestehen bleiben

Gut ein Drittel der Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof ist nach Einschätzung der Sanierer nicht zu retten. «Von den insgesamt 172 Warenhäusern könnten am Ende im Idealfall vielleicht fast zwei Drittel weiter machen», sagte der vorläufige Sachwalter der Warenhauskette, Frank Kebekus, der «Wirtschaftswoche». Das würde die Schließung von mindestens 58 Häusern bedeuten.

«Wir haben allen Beteiligten klar gemacht, dass 80 Häuser «im Feuer» stehen» sagte Kebekus. Doch gebe es für mehr als ein Dutzend dieser Filialen noch Hoffnung. «Wenn es für diese Standorte noch Zugeständnisse von Vermietern und anderen Beteiligten gibt, kann es dort durchaus weiter gehen», sage Kebekus. Andere Filialen seien dagegen selbst durch Zugeständnisse der Vermieter und der Beschäftigten nicht zu retten. «Es gibt Warenhäuser, die sich nicht profitabel betreiben lassen, selbst wenn das Unternehmen keinen Cent Miete zahlen müsste.»

Die Corona-Krise habe die Warenhauskette in eine äußerst schwierige Lage gebracht. «Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona. Das heißt, bis Ende 2022 könnten die Umsatzeinbußen sogar auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro steigen», sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Der Konzern könne deshalb nur mit harten Einschnitten überleben.

Ursprüngliche Nachricht:

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bereitet ihre Mitarbeiter auf Standortschließungen und einen weiteren Stellenabbau im Zuge des Anfang April eingeleiteten Schutzschirmverfahrens vor. In einem Brief an die Mitarbeiter berichtete die Unternehmensführung, der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz, dass es angesichts der Corona-Krise «leider auch zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einem Arbeitsplatzabbau kommen muss». Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmensumfeld am Freitag, 15. Mai 2020 erfuhr, wurde dem Gesamtbetriebsrat und Gläubigervertretern ein Sanierungskonzept vorgelegt. Laut dem, sollen bis zu 80 der derzeit noch gut 170 Filialen des Konzerns bei der anstehenden Sanierung geschlossen werden.

Bereits in dem zuvor an die Mitarbeiter versendeten Brief betonte die Konzernführung, Galeria Karstadt Kaufhof, während der Zeit der Komplettschließungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verloren zu haben. Aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung werde sich der Umsatzverlust wahrscheinlich sogar noch auf bis zu einer Milliarde Euro erhöhen. Deshalb seien weitere Sanierungsmaßnahmen nötig, um das Unternehmen nachhaltig gesund aufzustellen.

80 Filialschließungen: Besteht noch Hoffnung auf Rettung?

Allerdings gibt es noch einen Hoffnungsschimmer: Die Zahl der bedrohten Filialen könne sich noch reduzieren, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu Zugeständnissen bereit seien, hieß es in informierten Kreisen. Welche Häuser genau von der Schließung bedroht sind, dazu gab es zunächst keine Angaben. Zuvor hatten die «Wirtschaftswoche» und der «Spiegel» über die Schließungspläne berichtet. Nach Informationen der «Wirtschaftwoche» rechnen Insider mit dem Abbau von insgesamt rund 5000 Vollzeitstellen bei dem Unternehmen. Aktuell beschäftigt Galeria Karstadt Kaufhof noch rund 28.000 Mitarbeiter. Ein Sprecher des Warenhauskonzerns betonte, das Unternehmen wolle Spekulationen nicht kommentieren.

Bei der Gewerkschaft Verdi sorgten die Pläne der Warenhaus-Sanierer für Empörung. Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger warf dem Konzern vor, einen «Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten» zu planen. «Das ist brutal! Es hat den Anschein, dass die Unternehmensleitung und der Eigentümer die Corona-Krise missbrauchen, um ihre ursprünglichen Planungen von Standortschließungen und Entlassungen doch noch umzusetzen», sagte die Gewerkschafterin.

Noch kurz vor Weihnachten hatte die Gewerkschaft mit dem Konzern einen Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem eine Standort- und Beschäftigungssicherung enthielt. Seitdem Galeria Karstadt Kaufhof unter dem Eindruck der Corona-Krise Anfang April seine Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchte, ist der Vertrag jedoch Makulatur.

Karstadt-Tochter "Atrys" besonders stark betroffen

Nach einem Bericht des «Kölner Stadt-Anzeigers» vom Samstag, 16. Mai 2020, stehen 20 der 30 Filialen von Karstadt-Sport vor dem Aus. Noch härter treffe es Insidern zufolge die neu gegründete Tochter Atrys, die die Reisebüros von Galeria betreibt. Geschlossen werden sollen demnach 100 der 130 Reisebüros. Außerdem soll allein in der Essener Zentrale von Galeria eine dreistellige Zahl an Jobs wegfallen, dort arbeiten derzeit 1600 Menschen. Die Zentrale von Karstadt-Sport mit 60 Mitarbeitern, ebenfalls in Essen, soll ersatzlos gestrichen werden.

Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte angesichts der Schließungspläne vor der Gefahr einer Verödung vieler Innenstädte. «Galeria Kaufhof Karstadt ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gerade für viele strukturschwächere Innenstädte wäre ein Verlust der Warenhäuser nach seiner Einschätzung kaum auszugleichen. Portz appellierte an den Warenhauskonzern, die Kommunen und die Vermieter, gemeinsame Lösungen zu suchen, um ein Überleben der Kaufhäuser zu sichern.

Die Gewerkschaft Verdi warnte, eine solch dramatische Schließungswelle werde Auswirkungen weit über das Unternehmen hinaus haben. Mittelfristig seien dadurch auch Zehntausende von Arbeitsplätzen bei anderen Einzelhändlern und die Attraktivität ganzer Innenstädte bedroht. «Denn die Warenhäuser in den Städten sind Ankerstandorte. Sie sind der Schlüssel für Frequenz und für die Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben», sagte Nutzenberger. Sie kündigte harten Widerstand gegen die Schließungspläne an und verlangte dabei Unterstützung von der Politik: «Hier sind alle gefordert, von den Bürgermeistern bis hin zur Bundespolitik.»