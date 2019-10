Fleischgeheimnis aufgedeckt: Wo das Fleisch bei Netto und Penny wirklich herkommt

Wie gut sind die Discounter und wie unterscheiden sie sich voneinander? Bei Kunden sind sie besonders durch ihre günstigen Preise beliebt. Ob sie halten, was sie versprechen, hat das ZDF in einer Doku analysiert.

Ein Kriterium, das für den Vergleich herangezogen wurde, war der Preis. Hier sind beide Discounter auf einem ähnlichen Niveau. Über einen Zeitraum von neun Wochen wurden immer wieder die gleichen Produkte gekauft. Mal war der eine günstiger, mal der andere. Je nach Angeboten, die es im jeweiligen Markt gab.