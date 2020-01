Bayerns Mittelstand zeigt sich angesichts der Konjunkturabkühlung von seiner robusten Seite. Zwar hat sich die Stimmung verschlechtert, doch noch überwiegt der Optimismus, und auch für Beschäftigung gibt es positive Signale, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Beratungsunternehmens "EY" zeigt. "Die Stimmung in weiten Teilen des bayerischen Mittelstands ist trotz der schwierigen Wirtschaftslage bemerkenswert gut", sagt Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von "EY Deutschland".

So sank der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftslage uneingeschränkt als gut bezeichnen, zwar binnen Jahresfrist von 75 auf 62 Prozent, das ist aber immer noch besser als der Bundesschnitt. Uneingeschränkt schlecht findet die Lage zudem nur ein Prozent. Die Geschäftsaussichten haben sich ebenfalls etwas eingetrübt, mit 48 zu 6 Prozent sind aber auch hier die Optimisten, die von einer Verbesserung in den kommenden sechs Monaten ausgehen, klar in der Überzahl.

Mittelstand in Bayern: Neue Stellen statt Personalabbau