Brüssel vor 30 Minuten

EU-Entwurf: Ökostrom-Projekte schneller genehmigen

Bis zu zehn Jahre beträgt die Vorlaufszeit für Ökostrom-Projekte momentan. Die EU-Kommission will das beschleunigen. So schnell soll es laut einem Entwurf für ein neues EU-Gesetz in Zukunft gehen.