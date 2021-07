Der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie Urlaubs-Express zwischen Lörrach/Basel und Binz auf Rügen ist am Samstagvormittag im Ostseebad angekommen. Nach Angaben der Betreibergruppe Train4You pendelt der Zug an den Wochenenden bis zum 13. August zwischen Lörrach/Basel und Binz.

Er soll jeweils Freitagabend in Basel starten und am Samstagvormittag in Binz auf Deutschlands größter Insel ankommen. Die Gegenzüge starten jeweils Samstagabends auf Rügen und erreichen Basel am Sonntagmorgen. Nach Angaben des privaten Kölner Zuganbieters können Reisende zwischen Lörrach und Hamburg-Altona auch ihr Auto mitnehmen.

Internationale Geschäft kann Fahrt aufnehmen

Der geringe Anteil von ausländischen Gästen war immer ein Problem für die Tourismusbranche in MV. «Die Schweiz gehört zu unseren wichtigsten ausländischen Märkten», sagte die Sprecherin des Landestourismusverbands Katrin Hackbarth. In den vergangenen Jahren wurden stets rund 160.000 Übernachtungen von Gästen aus dem südlichen Nachbarland jährlich registriert. «Wir freuen uns über die neue Verbindung, mit der das internationale Geschäft wieder Fahrt aufnehmen kann.»

Der Zug hält in Freiburg, Mannheim, Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Schwerin und Stralsund und führt Schlaf- und Liegewagen.

