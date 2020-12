Erfreuliche Erhöhung 2021: Mindestlohn, Kindergeld, Hartz IV & Co.

Im kommenden Jahr dürfen sich viele Menschen über höhere Einkünfte freuen. Der gesetzliche Mindestlohn steigt, Familien werden gleich mehrfach entlastet und eine größere Zahl an Studenten bekommt Bafög.

2021 beginnt mit vielen positiven Nachrichten – für Eltern genauso wie für Hartz IV-Empfänger, Azubis und Arbeitnehmer im Mindestlohn-Sektor. Zahlreiche staatliche Leistungen werden erhöht, vom Kindergeld über den Unterhaltsvorschuss bis zur Sozialhilfe.

Anstieg des Mindestlohns

Das Bundeskabinett hat Ende Oktober die Dritte Mindestlohnanpassungsverordnung beschlossen. Arbeitnehmer mit Mindestlohn dürfen sich über eine kleines Plus freuen. Zum 1. Januar steigt die Lohnuntergrenze von 9,35 auf 9,50 Euro pro Stunde. Nach dem kleinen Schritt Anfang 2021 soll ein halbes Jahr später eine weitere Erhöhung um 10 Cent auf 9,60 Euro pro Stunde folgen. Daraufhin sollen auch im darauffolgenden Jahr 2022 zusätzliche Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns geplant sein.

"Die von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene Anpassung orientiert sich an der Tarifentwicklung, berücksichtigt aber zugleich auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten der Corona-Pandemie. Die vierstufige Erhöhung trägt dazu bei, die daraus resultierenden Lohnkostensteigerungen für die Unternehmen tragfähig zu verteilen und zugleich den Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten zwei Jahren konstant zu verbessern," so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil berichtet vom Onlineportal des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Auch Auszubildende dürfen sich über ein positiveres Einkommen ab dem 1. Januar freuen. Ihr Gehalt steigt von derzeit 515 Euro im ersten Ausbildungsjahr auf mindestens 550 Euro. Der Azubi-Lohn steigt im zweiten Lehrjahr um 18 Prozent, im dritten um 35 Prozent und im vierten um 40 Prozent – jeweils im Vergleich zum Einstiegsgehalt. Im anschließenden Jahr 2022 liegt die Mindestvergütung dann bei 585 Euro, 2023 bei 620 Euro. Der Mindestlohn gilt nur für Auszubildende in Berufen, die nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung geregelt sind. Er gilt damit zum Beispiel nicht für Erzieher oder bestimmte Berufe im Gesundheitswesen, so t-online.de.

Alles rund um die Kindergelderhöhung

Mit dem Zweiten Familienentlastungsgesetz steigt die Höhe des Kindergeldes – um 15 Euro pro Kind ab Januar. Künftig erhalten Eltern damit folgende Kindergeld-Beträge: 219 Euro Kindergeld für die ersten beiden Kinder, 225 Euro Kindergeld für das dritte Kind und 250 Euro Kindergeld für das vierte Kind.

Für Familien mit kleinem Einkommen gibt es zusätzlich zum Kindergeld noch den Kinderzuschlag. Auch der wird erhöht – von 185 Euro auf 205 Euro. Und noch ein paar Euro gibt es oben drauf: Als persönlicher Schulbedarf werden pro Kind ab 2021 statt 150 Euro 154,50 Euro anerkannt.

Auch für alle werdende Mütter und Väter gibt es 2021 Verbesserungen – allerdings nur, wenn das Kind nach dem 1. September zur Welt kommt. Dann dürfen die Eltern zwei Stunden pro Wochen mehr in Teilzeit arbeiten, während sie gleichzeitig Elterngeld beziehen – statt 30 sind dann 32 Stunden das Maximum. Gehen beide Elternteile in Teilzeit, gewährt der Staat zusätzlich zum Elterngeld einen Partnerschaftsbonus. Ab September 2021 sollen die Voraussetzungen dafür etwas lockerer werden.

Erhöhung auch bei Hartz IV, Sozialhilfe und Bafög

Die rund 3,8 Millionen Hartz IV-Empfänger in Deutschland dürfen im kommenden Jahr auf mehr Geld hoffen. Für alleinstehende Erwachsene steigt die Leistung ab Januar monatlich um 14 Euro – von 432 Euro auf 446 Euro, für Paare und Bedarfsgemeinschaften um 12 Euro von 389 Euro auf 401 Euro. Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren steigt der Beitrag um 45 Euro auf 373 Euro. Ebenfalls bekommen Personen mit Kindern bis fünf Jahren nun einen Beitrag von 283 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ist mit monatlich 309 Euro ein Plus von lediglich einem Euro vorgesehen - diese Altersgruppe hatte nach Angaben des Sozialministeriums bei der letzten Neuberechnung jedoch überdurchschnittlich stark profitiert, berichtet mz-web.de. Die Bundesregierung will beim Bafög eine Trendwende erreichen: Bis Herbst 2021 sollen bis zu 100.000 mehr Schüler/innen und Studierende BAföG bekommen. Schon ab dem Wintersemester 2021/2022 haben mehr Studenten und Schüler die Chance auf Bafög. Denn dann steigen die Einkommensfreibeträge für Eltern und Ehepartner. Das bedeutet: Diese dürfen dann mehr verdienen, ohne dass ihren Kindern oder Partnern dadurch die Förderung verwehrt würde. Konkret darf das monatliche Nettoeinkommen von verheirateten Eltern dann bei 2.000 Euro liegen (bisher 1.890 Euro), bei getrennt lebenden Eltern sind es 1.330 Euro (bisher 1.260 Euro). Haben Eltern oder Ehepartner unterhaltsberechtigte Kinder zu versorgen, steigt der Einkommensfreibetrag. Statt um weitere 570 Euro dann auf zusätzliche 605 Euro pro Kind. Auch für die Schüler und Studenten selbst steigt ein Freibetrag: Wenn sie verheiratet sind, durften sie bisher 630 Euro pro Monat dazuverdienen, ohne dass ihr Bafög dadurch sinkt, ab 2021 sind es 665 Euro, so t-online.de.

