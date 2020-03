Berlin vor 4 Stunden

Arbeitsmarkt und Corona

Entlassungen wegen Corona-Epidemie: "Befristet Beschäftigte wird es besonders treffen"

Vor nicht allzu langer Zeit war die sogenannte sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen ein Streitpunkt in der GroKo. Inzwischen ist es still geworden um das Vorhaben, befristete Jobs zu regulieren. Dabei nimmt ihr Anteil immer mehr zu - und gerade in Corona-Zeiten sind sie besonders gefährdet.