Elektro-SUV-Boom: 60.000 Vorbestellungen von neuem "Byton"-Auto

60.000 Reservierungen beziehungsweise Vorbestellungen verzeichnet der Elektroauto-Hersteller "Byton", nachdem das neueste Modell der Serie vorgestellt wurde. Markenzeichen des neuen E-Autos ist ein 47 Zoll, circa 120 cm, breites Display zwischen Lenkrad und Frontscheibe. Daniel Kirchert, Gründer und "Byton"-Chef verriet die Zahlen auf der Technik-Messe "CES" im US-amerikanischen Las Vegas. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Elektro-SUV: Ab 2021 in Europa zu kaufen

Das Modell "M-Byte" soll ab Sommer 2020 in China produziert werden und anschließend dort auf den Markt gebracht werden. Im Jahr 2021 soll das E-Auto schließlich den europäischen und US-amerikanischen Markt erreichen.