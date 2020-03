Ekel-Fund: Wurm in Milch von Lidl? Das steckt dahinter

Ein großer Wurm aus der Milchtüte! Das will man sicherlich nicht morgens auf dem Frühstückstisch in seinem Glas finden. Doch genau das ist einer Frau mit einer haltbaren Milch des Discounters Lidl passiert - behauptet die Frau zumindest auf Facebook. Laut dem Post vom 01. März 2020 entdeckte sie zwei Würmer in ihrer haltbaren Milch. Die Userin postete ihren Beitrag in einer öffentlichen Gruppe ("Leben in Obererdingen") mit drei angehängten Fotos. Sie warnte und fragte die anderen Nutzer mit der Beschreibung "Achtung!!! Das war in Milch von Lidl. Ich habe heute Milch aufgemacht und 2 davon gefunden. Kann ich das ergen wo melden, außer Lidl?"

Nachdem laut ihren Aussagen ihre Tochter einen Wurm ausspuckte, kippte die Frau die Milch durch einen Sieb. So wollte sie nachschauen, ob der Wurm tatsächlich aus der Milchtüte kam. So fand sie angeblich weitere Exemplare in der Milchtüte. Das Haltbarkeitsdatum der Milch sei übrigens noch nicht überschritten gewesen.

Wurm in Lidl-Milch: Handelt es sich um einen Fakepost?

Doch die Meinungen zum dem Post sind gespalten. Viele Nutzer sind der Meinung, das es sich hierbei eigentlich nur um einen Fake handeln kann und wundern sich, wie solche Würmer in die Verpackung kommen sollten. Die Frau äußerte sich dazu selbst auch noch einmal in den Kommentaren und gab an, dass ein Beamter der "Lebensmittel Überwachungskontrolle " die Würmer und die Milch abgeholt hat und überprüfen wolle.

Laut Mimikama (Verein zur Aufklärung von Internetbetrug) konnte besagter Beamter "eine Gegenprobe aus der Filiale nicht mehr bekommen, da die Milch ausverkauft sei." Mimikama - und auch die Redaktion von inFranken.de - haben versucht, zu dem Fall ein Statement seitens Lidl Deutschland zu bekommen - bislang aber erfolglos. Außerdem berichtet Mimikama, dass Lidl alle Beiträge von Usern zu diesem Thema auf der eigenen Facebook-Pinnwand durchgehend löschen würde.

Mittlerweile erreichte der Beitrag der Nutzerin über 1320 Likes und wurde 20.668 Mal geteilt. Hier finden Sie denFacebook Post sowie die Ekel Bilder der Userin.

Update, vom 03.03.2020, 16 Uhr: Der Facebook-Post wurde inzwischen aus der Gruppe Leben in Obererdingen entfernt.