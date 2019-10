Edeka will Real-Supermärkte übernehmen

Update vom 29.10.2019: Edeka plant Real-Übernahme

Der Lebensmittelhändler "Edeka" plant Supermärkte von "Real" zu übernehmen. Am Dienstag (29. Oktober 2019) hat Edeka beim Kartellamt seine Pläne für die Übernahme eingereicht. Das gab das Unternehmen am Vormittag bekannt.

Andreas Mundt, Chef des Kartellamtes, zufolge geht es um eine "hohe zweistellige Anzahl" von Standorten. Das sagte Mundt zur Nachrichtenagentur Reuters. Das Kartellamt werde nun umfassende Ermittlungen für die betroffenen Absatz- und Beschaffungsmärkte einleiten, so Mundt.

Real-Mutterkonzern "Metro" hatte bisher andere Pläne: Ein Verkauf an ein Konsortium um den Immobilien-Konzern "Redos" stand im Raum. Entsprechende Pläne genehmigte das Kartellamt bereits. Laut Reuters beinhalten die Planungen eine Übernahme der 270 Real-Märkte in Deutschland - 50 davon sollen selbst weiterbetrieben werden. Die restlichen 220 Real-Märkte sollen an Konkurrenten weiterverkauft werden. Diesen Handel müsste das Kartellamt ebenfalls genehmigen.

Meldung vom 22.10.2019: Supermarktkette vor dem Aus - Real-Filialen stehen zum Verkauf

Medienberichten zufolge sollen sich Reals Muttergesellschaft Metro und der Immobilieninvestor Redos nach einem Jahr Verhandlungen in allen Punkten einig sein. Der Verkauf der 277 Real-Filialen soll in drei Etappen erfolgen.

Handelspartner einig: Real-Supermärkte werden verkauft

Wie das Technikmagazin Chip berichtet, haben sich der Handelsriese Metro und der Investor Redos in allen Verhandlungspunkten geeinigt. Der Verkauf soll nun schnell über die Bühne gehen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Real vor dem endgültigen Aus: Was planen Rewe und Edeka?

Mit Rewe und Edeka stehen zudem erste Interessenten der angeschlagenen Supermarktkette bereit. Bis vergangenen Montag konnten Händler sich für die einzelnen Real-Filialen bewerben. Nun prüfen Metro und Redos die vorliegenden Angebote und wollen eine Entscheidung fällen. Dabei stechen Rewe und Edeka besonders hervor.

Der Supermarkt-Riese Kaufland, der zunächst ebenfalls Interesse an einigen Filialen gezeigt hat, bleibt dagegen außen vor. "Kaufland wird im aktuellen Redos-Prozess kein Angebot für mögliche Filialpakete abgeben", erklärte eine Kaufland-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Standortschließungen: Bis zu 60 Filialen machen dicht

Gemeinsames Ziel von Redos und Metro ist es laut Chip-Bericht, einen Großteil der 277 Filialen zu verkaufen. Im Gespräch sind aktuell 180 Filialen. Zusätzliche 50 Märkte will Metro unter der Marke Real selbst weiterführen. Dasselbe gilt für den Onlineshop Real.de.