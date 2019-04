Edeka-Rückruf: Metallteile im Brot - Rückruf

Täglich werden in Deutschland Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Oft haben sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirrt, bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung aus, beispielsweise durch verschluckbare Kleinteile. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über wichtige Rückrufe in ganz Deutschland auf dem Laufenden.

Rückruf: Das sollten Verbraucher beachten Zum Video "Rückruf: Das sollten Verbraucher beachten"

Update 03.04.2019: Edeka ruft Brot zurück

Kürbiskernbrot, das in Backstationen in einigen Edeka-Supermärkten verkauft worden ist, ist vom Hersteller Aryzta Food Solutions zurückgerufen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metall- oder Kunststoffteile in einzelnen Broten befänden, teilte die Firma mit Sitz in Freiburg (Baden-Württemberg) mit.

Verkauft worden seien die Brote in den Großräumen München, Ingolstadt, Augsburg und Regensburg und in der Stadt Scheidegg (alle Bayern), in Stadtallendorf und Homberg (beide Hessen), Chemnitz (Sachsen) und Vlotho (Nordrhein-Westfalen). Verbraucher, die das Brot gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons ihr Geld zurück. dpa

Update 29.3.2019: dm-drogerie ruft babylove zurück

Weil Produkte der dm-Marke babylove Schimmelpilze enthalten können, ruft das Unternehmen einige Chargen zurück. Betroffen sind folgende Produkte:

Artikel: "babylove Granatapfel-Mango in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat"

mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.10.2020

Artikel: "babylove Pfirsich-Maracuja in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat"

mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.10.2020

Artikel: "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat"

mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.10.2020

Artikel: "babylove Erdbeere-Banane in Apfel mit Müsli, 90 g, ab 1 Jahr

(Quetschbeutel)" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 16.10.2020 und 17.10.2020

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist leicht auf dem Deckelrand, bzw. auf der Rückseite des jeweiligen Produkts zu erkennen.

Kunden werden gebeten, die Produkte mit oben genannten MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Update29.03.2019: Giovanni Rana ruft Tortelloni zurück

Wegen falscher Kennzeichnung ruft der Lebensmittelhersteller Giovanni Rana die "Tortelloni Pesto di Basilico e Pinoli, Basil and Pinenuts Pesto" zurück. Wie die dpa mitteilt, enthält das Produkt Allergene, die auf einigen Packungen nicht in deutscher Sprache gekennzeichnet seien, begründete das in Frankfurt ansässige Unternehmen am Freitag die Aktion.

Betroffen seien die 250-Gramm-Packungen mit der Chargennummer L104713. Das Unternehmen empfahl seinen Kunden, die Nudeln vorsorglich nicht zu verwenden und sie zurückzugeben

Update vom 27.03.2019: "Hill's Pet Nutrition" ruft Hundefutter zurück

Nach ersten Todesfällen erweitert der Tierfutterhersteller wegen "potenziell erhöhter Vitamin-D-Mengen" seinen Produktrückruf ausgewählter Dosenfuttermittel für Hunde.

Hierfinden Sie einen Überblick über alle bereits zurückgerufenen Chargen. Weiterhin hat der Futtermittelhersteller den Rückruf um folgende Chargen erweitert:

ill’s Prescription Diet Canine k/d 370g (Artikelnummer 8010U, Chargennummer 092020T27)

Hill’s Prescription Diet Canine r/d 350g (Artikelnummer 8014U, Chargennummer 092020T28)

Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity 370g (Artikelnummer 8055U, Chargenummer 112020T25)

Update vom 22.03.2019: Penny ruft Käse zurück

Die Discounterkette Penny ruft einen bestimmten geriebenen Hartkäse zurück. Konkret geht es um das bundesweit verkaufte Produkt "San Fabio Grana Padano, gerieben, 150g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.06.2019. Die EAN-Nummer lautet 24218795, wie Penny am Donnerstag in Köln mitteilte. Es sei ein vorbeugender Rückruf. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Fremdkörper wie kleine weiße Kunststoffteile oder Holzsplitter befinden können.

Vom Verzehr des betroffenen Produkts werde daher dringend abgeraten. Die Charge wurde aus dem Verkauf genommen. Kunden können die Produkte im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

Update vom 20.03.2019, 12.35 Uhr: Edeka ruft Salatmischung zurück - Gefahr für Allergiker

Der Salatproduzent Gartenfrisch Jung aus Baden-Württemberg ruft die Salatmischung "Edeka deli Caesar Snack Salat" zurück. Betroffen sind 280-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. März 2019, die auch in Hessen angeboten worden sind, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Außerdem betroffen sind neben Hessen und Baden-Württemberg noch Rheinland-Pfalz, das Saarland, Thüringen, Sachsen sowie Teile von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Den Angaben zufolge tragen manche Packungen möglicherweise falsche Etiketten. Allergene wie Magermilchjoghurt, Hartkäse, Eigelb, Anchovispaste, Milch, Lysozym aus Ei sowie Weizenmehl sind darauf nicht ausgewiesen. Nicht-Allergiker können das Produkt laut Hersteller bedenkenlos essen.

Update vom 18.03.2019, 06.37 Uhr: Aldi rufr Speiseeis zurück - Gefahr durch Metallteile

Aldi Nord und Aldi Süd rufen bundesweit Speiseeis zurück, weil es Metallteile enthalten kann. Betroffen sind mehrere Sorten, darunter "Trader Joe's Ice Cream American Style", "Supreme Rich & Creamy" und "Grandessa Eiscreme". Alle Informationen zum Eis-Rückruf bei Aldi finden Sie in unserer ausführlichen Meldung zum Thema.

Update vom 14.03.2019: Lidl ruft Käse zurück

Wegen einer möglichen Belastung mit Kolibakterien ruft der Lebensmittel-Discounter Lidl einen Rohmilchkäse der Marke Morbier zurück. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag geht es um das Produkt "Morbier AOP mit Rohmilch hergestellt, 250g", sofern es das Mindesthaltbarkeitsdatum 17.03.2019, die Losnummer 042 und das Identitätskennzeichen FR 25-155-001 CE des französischen Herstellers SA Perrin Vermot trägt.

Es wurde mit Ausnahme von Bremen, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein in allen Bundesländern verkauft. Bei einer Untersuchung seien sogenannte E.-coli-Bakterien nachgewiesen worden, die - auch schwere - Durchfallerkrankungen auslösen könnten. Wer den Käse gekauft hat, solle ihn keinesfalls essen, sondern bei Lidl zurückgeben. dpa

Bei Aldi werden derzeit mehrere Eissorten zurückgerufen. Sie können Metallteile enthalten.

Update vom 13.03.2019: IKEA ruft Schaumküsse zurück

Der Möbelkonzern Ikea hat Schaumgebäck mit dem Namen Sötsak Skumtopp zurückgerufen. Das Produkt enthalte Molkepulver. Es stelle damit ein mögliches Gesundheitsrisiko für Kunden dar, die allergisch gegen Milch oder Milchbestandteile seien oder eine Unverträglichkeit hätten, teilte Ikea am Dienstag im südhessischen Hofheim-Wallau mit. Betroffen sind Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum im Zeitraum vom 12. März bis zum 18. April 2019.

Auf dem Produkt wird Ikea zufolge zwar Molkepulver in der Zutatenliste genannt, nicht aber Milch. Allergiker oder Menschen mit einer Unverträglichkeit gegenüber Milch oder Milchbestandteilen könnten das Schaumgebäck zum nächsten Ikea-Haus zurückbringen. Ihnen werde der Kaufpreis zurückerstattet, hieß es weiter.