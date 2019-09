Echo Dot 3 mit Alexa im Doppelpack nur 39,99 Euro: Mega-Angebot bei Amazon

Doppel-Schnäppchen: 2x Amazon Echo Dot 3 mit Alexa zum Tiefpreis

Zum Angebot: 2x Amazon Echo Dot 3 für nur 39,99 Euro

Zwei Amazon Echo Dot 3 für nur 39,99 Euro: Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich einen smarten Lautsprecher mit Sprachassistentin Alexa zuzulegen, sollte diese günstige Gelegenheit nutzen. Sie erhalten zwei Echo Dot 3 zum absoluten Schnäppchenpreis!* Ein tolles Angebot für Freunde, Familien oder Echo-Dot-Fans, die den intelligenten Lautsprecher nicht nur in einem Raum nutzen wollen.

2 Echo Dot 3 für 39,99 Euro: So funktioniert das Angebot

Das Angebot gilt für alle Amazon-Kunden. Sie legen zwei Amazon Echo Dot 3 in Ihren Einkaufswagen und müssen beim Bezahlvorgang lediglich den Gutscheincode ECHODOT2PACK eingeben. Der Gutscheincode ist nur einmal pro Kundenkonto einlösbar.

Das kann der Echo Dot 3

Der Echo Dot 3* bietet fantastische Möglichkeiten: Musik streamen via Amazon Music, Spotify, TuneIn und weitere Dienste, Radio hören, Fragen stellen und Antworten von Alexa bekommen (Sportergebnisse, Kinoprogramm, Öffnungszeiten von Restaurants), die Beleuchtung und weitere Smart-Home-Geräte steuern, Wetterbericht abfragen, sich einen Wecker oder Timer stellen lassen oder einen Kalendereintrag vornehmen lassen, Nachrichten vorlesen lassen, andere Echo-Dot-Nutzer, Alexa-App-Nutzer und Skype-User einfach per Sprachbefehl anrufen, Amazon-Bestellungen per Sprache aufgeben und vieles mehr. Mit Amazons Echo Dot 3 revolutionieren Sie zahlreiche Abläufe zuhause. Unser Autor hat den Echo Dot 3 bestellt und getestet - und war schwer überrascht.

Voraussetzung für den Betrieb ist die Verbindung des Echo Dot 3* mit dem heimischen WLAN und die Installation der Alexa-App auf dem Handy. Darüber können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen und "Skills" (Fähigkeiten) anlegen, also die Dinge festlegen, die Sie über den Echo Dot steuern möchten.

Amazon Echo Dot 3: Die Funktionen laut Hersteller

Echo Dot ist unser beliebtester sprachgesteuerter Lautsprecher und bietet jetzt noch besseren Klang im Vergleich zur Vorgängergeneration des Echo Dot sowie ein neues Design.

Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen, kompatible Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und mehr mit satterem und lauterem Klang.

Sie können Personen, die ein Echo-Gerät, die Alexa App oder Skype haben, per Sprachbefehl anrufen oder ihnen Nachrichten schicken. Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit anderen Räumen in Ihrem Zuhause oder machen Sie eine Ankündigung auf allen kompatiblen Echo-Geräten.

Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills, zum Beispiel Fitness-Tracking, Spiele und vieles mehr.

Vier Fernfeld-Mikrofone stellen sicher, dass Alexa Sie auch von der anderen Seite des Raums hört. Und wenn Sie kompatible Echo-Geräte in verschiedenen Räumen aufstellen, können Sie das gesamte Haus mit Musik füllen.

Echo Dot kann zudem über Bluetooth oder ein 3,5-mm-Audiokabel mit Ihren Lautsprechern verbunden werden.

Steuern Sie kompatible Lampen, Thermostate, Türschlösser und vieles mehr allein mit Ihrer Stimme.

4,6 von 5 möglichen Sternen

Einschätzung der Redaktion: Starkes Schnäppchen

Mitbei über 9900 Kundenbewertungen (Stand: 25.07.2019) ist der Echo Dot 3 mit Alexa bei Amazon sehr gut bewertet. Mehr als 1000 beantwortete Fragen zeigen zudem, dass die Kunden sich intensiv mit ihrem smarten Lautsprecher auseinandersetzen und anderen Nutzern gerne Tipps zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten geben.

Wer sich auch nur entfernt für Amazons smarte Lautsprecher interessiert, sollte sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen: Günstiger dürfte der Echo Dot 3 so schnell nicht mehr werden. Einfach einen Kumpel fragen und gemeinsam zuschlagen - oder den Echo Dot mit Alexa in zwei verschiedenen Zimmern platzieren.

Ich habe den Echo Dot 3 gleich ausprobiert und bin bis jetzt ziemlich begeistert, obwohl ich nur die absoluten Basics versucht habe. Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht finden Sie hier, weitere Updates werden folgen. (Rupert Mattgey)







