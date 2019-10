Johannesburg vor 25 Minuten

E-Autos für Afrika: VW startet Pilotprojekt in Ruanda

Volkswagen will die E-Mobilität in Afrika mit einem Pilotprojekt voranbringen. In Ruandas Hauptstadt Kigali sollen demnächst 50 E-Golf fahren, kündigte der Geschäftsführer von Volkswagen South Africa, Thomas Schäfer.