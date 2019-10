ZDF-Doku deckt auf: Wo das Fleisch bei Netto und Penny wirklich herkommt

Fleischherkunft aufgedeckt: Fleisch kommt von anderen Kontinenten

Neben dem Preis wurde auch die Herkunft der Produkte untersucht, denn auch diese spielt für die Kaufentscheidung eine Rolle. Der Koch Nelson Müller, der die Sendung moderiert, gab das Ergebnis bekannt: Fleischprodukte beider Discounter stammen von anderen Kontinenten. Die Netto-Produkte stammen hauptsächlich aus Chile. Penny bezieht seine Waren zu großen Mengen aus Brasilien und Thailand. Bei den Produkten selbst wird dies verschleiert. Aufgedruckt steht nämlich "Hergestellt in Bayern". Denn wo die Tiere wirklich leben, spielt dabei keine Rolle. Nelson Müller findet es dreist, dass den Verbrauchern Fleisch von Billigproduzenten aus Südamerika untergeschoben wird.

Sauberkeit ist Mangelware: Darmbakterien in Netto-Filialen nachgewiesen

Als wichtiger Punkt im Vergleich zeigt sich die Sauberkeit in den Filialen. Den Mitarbeitern fehlt es an Zeit die Verunreinigungen zu beseitigen. Starke Verschmutzung zeigt sich bei Brotstationen und Gemüseabteilungen. Eine Laboranalyse ergab, dass in 20 Berliner Netto-Filialen Darmbakterien nachgewiesen werden konnten.

Nelson Müller schließt den Vergleich damit, dass beide Discounter ebenbürtig sind. Es liege an den Nutzern zu entscheiden, wie die Handelsketten sich weiter entwickeln.