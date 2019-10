Schaeffler verliert am meisten Geld in den Top 10: Von den weltweit 2153 Milliardären leben erstmals 200 in Deutschland. In der jährlich vom Manager Magazin durchgeführte Studie zu den zehn reichsten Deutschen und deutschen Familien gab es auch 2018 Veränderungen. Die Schaeffler-Familie aus Herzogenaurach (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat in den Top 10 am meisten Geld verloren. Die Daten im Überblick:

Top Ten: Klaus-Michael Kühne auf Platz 10

Unternehmen: Kühne + Nagel (Schweiz), Hapag-Lloyd (Hamburg)

Branchen: Logistik, Schifffahrt

Vermögen: 10,5 Milliarden Euro, -0,5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Platz 9 der reichsten Deutschen: Porsche-Familie

Unternehmen: Porschel (Stuttgart), Volkswagen/VW (Wolfsburg)

Branchen: Automobile

Vermögen: 12 Milliarden Euro, +3,5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Platz 8: Familie Otto

Unternehmen: Otto Versand, ECE (Hamburg), Paramount (USA), Park Property (Kanada)

Branchen: Versandhandel, Logistik, Immobilien, Beteiligungen

Vermögen: 13,5 Milliarden Euro, +0,5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Heinz Hermann Thiele auf Platz 7 der reichsten Deutschen

Unternehmen: Knorr-Bremse (München), Vossloh (Werdohl)

Branchen: Automobil-Zulieferer, Bahntechnik

Vermögen: 15 Milliarden Euro, +5,4 Milliarden im Vergleich zu 2017

Platz 6: Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler

Unternehmen: Schaeffler Technologies (Herzogenaurach), Continental (Hannover)

Branchen: Maschinenbau, Autozulieferer

Vermögen: 17 Milliarden Euro, -5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Foto: Daniel Karmann/dpa Daniel Karmann (dpa)

Familien von Theo Albrecht Jr. und Babette Albrecht: Aldi Nord auf Platz 5

Unternehmen: Aldi Nord (Essen)

Branchen: Einzelhandel, Immobilien

Vermögen: 17,5 Milliarden Euro, -0,5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Platz 4: Familien Albrecht und Heister von Aldi Süd

Unternehmen: Aldi Süd (Mühlheim/Ruhr)

Branchen: Einzelhandel, Immobilien

Vermögen: 21,8 Milliarden Euro, +0,3 Milliarden im Vergleich zu 2017

Dieter Schwarz (Lidl) auf Platz 3

Unternehmen: Lidl, Kaufland (Neckarsulm)

Branchen: Einzelhandel, Immobilien

Vermögen: 25 Milliarden Euro, +3 Milliarden im Vergleich zu 2017

Platz 2: Familie Reimann

Unternehmen: JAB Holding (Luxemburg), Keurig Dr Pepper, Coty (USA), Reckitt Benckiser (Großbritannien), Jacobs Douwe Egberts (Niederlande)

Branchen: Reinigungsmittel, Kosmetik, Kalt- und Heißgetränke

Vermögen: 33 Milliarden Euro - unverändert im Vergleich zu 2017

Platz 1: Stefan Quandt und Susanne Klatten (BMW) reichste Deutsche

Unternehmen: BMW (München), Altana (Wesel), Delton (Bad Homburg), SGL Carbon (Wiesbaden)

Branchen: Automobile, Beteiligungen

Vermögen: 34 Milliarden Euro, +2,5 Milliarden im Vergleich zu 2017

Die Mittelfranken Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler fallen somit von Platz 3 auf Platz 6 zurück. Ihr Vermögen sank von 22 auf 17 Milliarden Euro.

Die Schaeffler Gruppe schaffte es auch in den Gehaltsvergleich der Top 20-Unternehmen. Allerdings stecken Automobilzulieferer weiterhin in der Krise. Das betrifft auch Firmen aus Franken. Unternehmenschefs gehen längst nicht mehr von einer vorübergehenden Konjunkturdelle aus.