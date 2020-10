Das ultimative Wirtschafts-Quiz: Die größten Unternehmen Frankens, Deutschlands und der Welt

Es sind unglaubliche Zahlen: Milliarden und Abermilliarden setzten Unternehmen weltweit Jahr für Jahr um. Große Unternehmen haben Umsätze, die dem BIP mittelgroßer Länder mit Millionen Einwohnern entspricht. Aber auch die Unternehmen selbst beschäftigen teilweise weit über 1 Million Menschen.

Teste dein Wissen über die globale Wirtschaft in unserem Quiz: Welcher Konzern ist der größte der Welt? Welche Bank ist wirklich "to big to fail"? Und welches Unternehmen ist eigentlich das größte in Franken?