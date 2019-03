Der günstigste Supermarkt: Aldi, Lidl, Rewe & Co. im Test

Wo kann man in Deutschland am günstigsten Einkaufen? Welcher Supermarkt bietet die besten Preise? Sind Discounter wie Aldi und Lidl wirklich immer am billigsten? Das Vergleichsportal vergleich.org hat eine Preisstudie in sieben deutschen Supermärkten und Discountern durchgeführt und kommt zu Ergebnissen, die aufhorchen lassen. Wichtigste Erkenntnis: Die Discounter sind nicht zwingend günstiger als die Vollsortimenter.

Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, Netto, Edeka oder Real: Wer ist billiger?

Im Vergleichstest der Supermärkte kauften die Tester jeweils 38 Produkte aus dem Eigen- und Markensortiment von Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, Netto, Edeka oder Real. Die festgestellten Preisunterschiede waren teils erheblich. Zusätzlich bewerteten die Tester die Kundenfreundlichkeit des Personals in den Märkten - also beispielsweise Freundlichkeit, Beratung und Engagement.

Eigenmarken der Supermärkte und Discounter im Vergleich

Eine reine Auswertung der Preise bei den Eigenmarken ergibt: Lidl ist der günstigste Supermarkt in Deutschland. Hier legten die Tester 36,81 Euro für ihren Warenkorb auf den Tisch. Auf Platz 2 folgt Kaufland mit einem Gesamtpreis von rund 38 Euro. Am tiefsten müssen Kunden bei Real in die Tasche greifen: Hier kosteten die 38 Produkte 45,44 Euro - ein erheblicher Unterschied zum Testsieger Lidl. Überraschung: Aldi ist gar nicht so günstig, wie alle glauben: "Aldi Nord konnte in unserem Test nicht mit Lidl mithalten - der Warenkorb aus günstigen Eigenmarkenprodukten kostete hier 5,29 Prozent mehr."

Das schlechte Abschneiden von Real liegt übrigens an den hohen Obst- und Gemüsepreisen: Das gleiche Produkt kostet in Real-Märkten im Schnitt 88,58% mehr als bei der Konkurrenz. Am günstigsten ist Obst und Gemüse bei Lidl. Auch hier schlägt der Discounter seinem größten Konkurrenten Aldi ein Schnippchen.

Und was ist mit Netto? Der Discounter kann mit Aldi und Lidl preislich nicht mithalten. Ernüchternd: Nur bei Edeka und Real kaufen Kunden noch teurer ein als bei Netto, und das sind immerhin Vollsortimenter.

Der günstigste Supermarkt: Auswertung Markenprodukte (ohne Eigenmarken)

Platz 5: Edeka, Warenkorb 120,93 Euro

Platz 4: Real, Warenkorb 120,31 Euro

Platz 3: Netto, Warenkorb 115,57 Euro

Platz 2: Rewe, Warenkorb 114,53 Euro

Platz 1: Kaufland, Warenkorb 109,10 Euro

Ergebnis: Der günstigste Supermarkt ist Kaufland

Aldi und Lidl boten zu wenig Auswahl bei Markenprodukten, um in die allgemeine Auswertung ohne Eigenmarken einbezogen zu werden.

Bei der Auswertung aller veranschlagter Kriterien, also des Preises für den Warenkorb und der Kundenfreundlichkeit, kommen die Tester unterm Strich zu einem eindeutigen Ergebnis: "Kaufland ist klarer Gewinner unserer Auswertung. Der Supermarkt bietet nicht nur Markenartikel zum geringsten Preis, sondern hat auch äußerst günstige Eigenmarken im Sortiment", so Maria Günter von vergleich.org.