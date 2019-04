Frankfurt/Main vor 18 Minuten

Dax tritt nach starkem Wochenstart auf der Stelle

Nach einem starken Wochenstart lässt es der Dax heute etwas langsamer angehen: In den ersten Handelsminuten trat der deutsche Leitindex am Morgen mit plus 0,08 Prozent nahezu auf der Stelle bei 11.691,46 Punkten.