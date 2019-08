Frankfurt/Main vor 39 Minuten

Dax startet mit Schwung in die neue Woche

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax begann den Handel in der neuen Woche mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 11.678,47 Punkte und knüpfte damit an seine Gewinne vom Freitag an.