Frankfurt/Main vor 18 Minuten

Dax stabilisiert: Ruhiger Feiertagshandel erwartet

Nach seinem jüngsten Rücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder etwas gefangen. In den ersten Handelsminuten ging es für den Leitindex am Feiertag «Christi Himmelfahrt» um 0,42 Prozent auf 11.887,28 Punkte nach oben.