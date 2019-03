Frankfurt/Main vor 22 Minuten

Dax rutscht nach schwachen China-Daten weiter ab

Schwache Daten aus China und Deutschland haben die Konjunkturängste der Anleger weiter verstärkt. Der Dax knüpfte am Morgen an seine Vortagesverluste an und rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,74 Prozent auf 11.432,14 Punkte ab.