Dax bleibt angeschlagen - Gespannte Ruhe vor US-Wahl

Vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag bleibt der Dax auch zum Start in den Monat November erst einmal in schwierigem Fahrwasser. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,06 Prozent bei 11.563,71 Punkten.