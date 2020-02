Coronavirus: Zahlreiche Absagen für Nürnberger Messe "Embedded World"

Das Coronavirus COVID-19 macht auch vor den Elektronik-Messen nicht halt. So muss nach mehreren Fachmessen in China, der Spielemesse PAX-East und anderen Elektronik-Messen auch die Nürnberger Messe "Embedded World" auf zahlreiche Aussteller verzichten, die der Messe aufgrund der möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus fernbleiben.

Insbesondere nach der Absage des "Mobile World Congress" in Barcelona waren zahlreiche Unternehmen verunsichert.Ist es überhaupt noch sicher an Elektronik-Messen teilzunehmen, solange das Virus noch grassiert? Die Verantwortlichen der "Embedded World" sehen der Messe trotz aller Widrigkeiten positiv entgegen. Ausrichter Dr. Roland Fleck versucht die Sorgen der Aussteller nach zu vollziehen. Er erklärt: "Wir haben dieses Jahr bereits drei internationale Weltleitmessen mit über 150.000 Aussteller und Besuchern ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen erfolgreich absolviert."

Namhafte Hersteller sagen ab - Messeveranstalter dennoch zuversichtlich

Und auch wenn den Ausstellern etliche wichtige Hersteller wie Microsoft, Amazon, AMD, ASUS, Intel oder NVIDIA abgesagt haben, so finden sich dennoch auch im Jahr 2020 viele Aussteller auf der Messe, die vom 25.02.2020 bis zum 27.02.2020 in Nürnberg stattfindet. Flecks CEO-Kollege Peter Ottmann ist überzeugt davon, dass die "Embedded World" wieder der zentrale Treffpunkt der Branche seien werde. "Messen sind immer ein Spiegelbild der Wirtschaft. Natürlich bedauern wir, dass einige Kunden wegen der Thematik "Coronavirus" abgesagt haben. Doch nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden sind wir zu dem Schluss gekommen: Die "Embedded World" öffnet wie geplant pünktlich am Dienstag ihre Tore."