Coronavirus: Preisanstieg bei Knoblauch? Das steckt dahinter

Das Coronavirus breitet sich auch in Europa immer weiter aus. Seinen Ursprung hat das Virus allerdings in China. Dort sind seit Ende letzten Jahres mehr als 80.000 Menschen erkrankt. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen gibt es auch spürbare wirtschaftliche Veränderungen: Aufgrund von landesweiten Sicherheitsvorkehrungen mussten bereits zahlreiche Fabriken und Betriebe schließen, wodurch die chinesische Wirtschaft immer mehr ins Stocken gerät.

Dieser wirtschaftliche Stopp könnte auch bald in Europa zu spüren sein - beispielsweise in der Gemüseabteilungen der Supermarkt.

Coronavirus mit Einfluss auf die Knoblauchpreise?

Wie die Zeitung The Wall Street Journal berichtet, findet etwa 80 Prozent der weltweiten Knoblauchproduktion in China statt. Doch die Plantagen müssen aufgrund der Quarantäne-Vorkehrungen auf eine Vielzahl an Mitarbeitern verzichten - vereinzelt müssen die Betriebe sogar komplett schließen.

Die Folge ist ein Rückgang der Gesamtproduktion. Durch diese Verknappung steht China weniger Knoblauch zum Export zur Verfügung und der Absatz im Ausland wird zurückgehen. Auf lange Sicht gesehen, so The Wall Street Journal, würde dieser Produktions- und Exportrückgang zu einem Anstieg des weltweiten Knoblauchpreises führen.

Neben der gesunkenen Produktion könnte es allerdings noch einen weiteren Grund geben, welcher zu einem Preisanstieg führen könnte.

Hilft Knoblauch gegen Corona?

Einem Bericht von rtl.de zufolge soll China seinen Knoblauchexport noch künstlich weiter verknappen. Der Grund: Das Land nutzt die Gewürzpflanze für den Eigenbedarf und liefert enorme Mengen in Corona-Krisengebiete. So sollen beispielsweise 300 Tonnen Knoblauch in die Millionenstadt Huanggang transportiert worden sein, um dort den Coronavirus zu bekämpfen.

Doch hat Knoblauch überhaupteine heilende Wirkung und kann er eine Corona-Infektion wirklich verhindern? Der Knoblauch-Mythos ist weit verbreitet, wurde jedoch bereits mehrmals widerlegt. Sogar die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" hat schon Stellung bezogen und das Gerücht für nichtig erklärt.

Ob die Vermutungen des The Wall Street Journal nun wirklich geschehen werden und es zu einem weltweiten Anstieg des Knoblauchpreises kommt, bleibt abzuwarten.