Corona-"Coperto": Bäckereicafé verlangt Hygiene-Tischgebühr - Aufschrei folgt

Die Bäckerei "Nobis" aus Aachen hat mit einer Maßnahme in der Corona-Krise für einen Aufschrei in den sozialen Netzwerken gesorgt. Kürzlich beschloss die Bäckerei in einer Filiale, einem Bäckereicafé, ein "Coperto" zu verlangen - ein was bitte?

Ein "Coperto", ein sogenanntes Tischgeld, ist in Italien gängig. Vor allem in Restaurants handelt es sich um eine Art Grundgebühr für Gedeck und Brot, die auf der Rechnung zu finden ist. Wird kein "Coperto" verlangt, werden laut generellem "Knigge" zehn Prozent Trinkgeld fällig. Die Begründung: Das Eindecken stellt einen Mehraufwand dar, welcher das "Coperto" rechtfertigt.

Corona-Aufschlag in Bäckereicafé: Wo liegt das Problem?

Einen solchen Mehraufwand haben mittlerweile auch gastronomische Betriebe, wie beispielsweise Bäckereicafés. Die "Nobis"-Filiale in Aachen führte für kurze Zeit ein Zwei-Euro-Tischgeld pro Tisch und 50-Cent-Tischgeld pro Person am Tisch ein. Hintergrund dessen waren die zusätzlichen finanziellen Belastungen durch die Corona-Auflagen. Desinfektionsmittel muss beispielsweise bereitgestellt werden. Darüber berichten unter anderem die Aachener Nachrichten.

In Folge der Einführung entflammte in den sozialen Netzwerken ein Shitstorm gegen die Bäckerei. Nutzer empörten sich über die Erhöhung. Begriffe wie "Schweinerei" oder "Abzocke" fielen in den Kommentarspalten. Das Tischgeld wurde wieder abgeschafft

Die Bäckerei reagierte aber nicht nur mit der Abschaffung, sondern auch mit einem Statement. Man werde nun doch keine "Aufwandsentschädigung" verlangen. Das tue man trotz der aktuellen Belastung: "Auch wenn wir Bäcker im Gegensatz zur allgemeinen Meinung erheblich unter der Corona-Krise leiden [...] und mit höheren Kosten für über das normale Niveau hinausgehende Hygiene- und Schutzmaßnahmen kämpfen müssen", werde man diesen Schritt gehen.